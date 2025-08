Ramon Mirabet porta la seva festa estival al Portalblau de l’Escala

Quan el sol tot just començava a pondre’s, Ramon Mirabet va aparèixer a l’escenari del Festival Portalblau. Ho va fer sense focus ni músics perquè va voler presentar, per sorpresa, l’actuació dels The Riekestra com a teloners. Es tracta d’una banda que prové dels Riekes Center, una organització educativa i comunitària de Califòrnia que va impulsar l’exjugador de futbol americà Gary Riekes que busca ser un espai "perquè els joves puguin realitzar tota mena d'esports, música, pintura o escultura", explicà Mirabet. El músic de Sant Feliu de Llobregat va afegir que els va conèixer a Sitges, quan van anar-hi a actuar i uns amics li van recomanar perquè cantaven una cançó seva i a més "vaig tenir la sort de poder visitar el centre fa un parell d’anys quan vaig fer una road trip per les Amèriques, i aprofitant que sabia que eren per aquí i que tenia aquest concert els vaig proposar ser els teloners a l’Escala".

La banda dels Estats Units va animar a tot el públic amb temes tan coneguts com Superstition de Stevie Wonder, Rock With You de Michael Jackson i I Feel Good de James Brown, tot mentre anaven canviant de músics. Un espectacle que va acabar amb Sweet Home Alabama, de Lynyrd Skynyrd.

Seguidament, ja fou el torn de l’artista del dia, i Ramon Mirabet va començar tot cantant The Renaissance. El cantant, que està en plena gira de presentació del seu nou disc V, va connectar de seguida amb el públic amb temes com Please Please Please Me i Preciosa Song.

En un instant del seu concert va voler agrair la presència de dues persones que va conèixer durant una gira pels Estats Units i que els van acollir i que ahir, primer d’agost, van desplaçar-se des de Califòrnia fins a l’Escala per veure’ls en directe. Per això, Mirabet va decidir dedicar-los el tema Happy Days.

L’actuació va anar avançant a base de sorpreses, ja que en un moment va preguntar si tenia algun forat al mig del públic. I gairebé sense que el públic acabés de respondre, tota la banda es va traslladar fins al bell mig de la graderia per cantar-hi.

La presentació d’aquest nou treball va encarrilar-se amb la tornada a l’escenari dels joves de The Riekestra per entonar Love Is Everywhere. En acabar aquesta cançó, Ramon Mirabet va posar-se a cantar Home Is Where The Heart Is quan de manera inesperada Joan Dausà va saltar a l’escenari. Un fet que va enganxar desprevingut el mateix cantant i que va aixecar l’ovació del públic.

L’espectacle a la Mar d’en Manassa arribava al seu final quan va convidar a tornar a l’escenari els components de The Riekestra per cantar Those Little Things, la cançó que va acompanyar l’anunci d’Estrella Damm l’estiu del 2016 i que va acabar de convertir aquest espai escalenc en una autèntica festa estival. Tot i això, el públic no en tenia prou i Mirabet i la seva banda van tocar un últim tema, la seva versió de This Boots Are Made for Walking, de Nancy Sinatra. Una manera ben animada de tancar un concert ple de sorpreses i talent musical.