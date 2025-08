Murs que traspuen art i celebració de la mà de l'artista Diana Taubin

La pintura mural és una obra d’art que transforma els espais arquitectònics. L’artista argentina Diana Taubin ho sap bé no només perquè fa dècades que s’hi dedica sinó per haver viscut en primera persona aquest poder metamòrfic extraordinari. Dins la seva trajectòria, Roses és un escenari clau, un espai geogràfic on es poden contemplar, en diferents racons i de diferents etapes, creacions seves. Una de les més recents és la que acaba de concloure en una paret interna del pati de l’INS Illa de Rodes, visible des de l’exterior, un mural de grans dimensions que serveix per celebrar els vint-i-cinc anys d’història d’aquest centre educatiu. Una altra, les últimes creacions al parc aquàtic Aquabrava on, des del 2016, s’encarrega d’omplir de color i de vida transformant estructures de formigó i de fusta en oasis refrescants.

Un dels nous ambients creats per Diana Taubin a Aquabrava. | DIANA TAUBIN

En el cas del mural de l’INS Illa de Rodes, l’encàrrec va arribar des de la direcció del centre que lidera Esther Renart qui havia vist el mural que Diana Taubin va crear l’estiu passat per a l’escola del Far amb motiu del seu centenari. En aquell cas es tractava d’un mural que representava l’evolució històrica de l’escola, mentre que la idea del centre rosinc és que l’artista representés la gran varietat d’activitats que s’hi realitzen tant de música, cant i esport a l’aire lliure. Davant el resultat, Esther Renart reconeix que «Diana Taubin ha sabut copsar molt bé l’essència del centre i ens sentim molt ben representats. No és gens fàcil poder reflectir tota l’activitat d’un institut en un espai limitat i ella ho ha aconseguit, cosa que també demostra la seva vàlua com a artista».

La directora ha volgut agrair-li «la dedicació i sensibilitat a l’hora de crear el mural del 25è aniversari». Un mural que representa la vitalitat i diversitat del centre, que fa quasi onze metres de llargada per més de dos d’alçada i que va concloure fa un parell de setmanes. És, reconeix Taubin, molt diferent del que va fer pel Far i té un aire de modernitat. Sobre un fons negre, que simula una pissarra, flanquejats per una cortina que s’obre, emergeixen unes figures de grans dimensions que representen joves alumnes fent alguna activitat i una mestra carregada de llibres, un rem de caiac, pales de pàdel i una pilota simbolitzant que «no només s’hi estudia sinó que hi ha una gran obertura a l’activitat física i a l’aire lliure». Sobre el fons negre, Taubin també ha dibuixat, simulant guix, elements «relacionats amb l’aprenentatge» tant científic com artístic. Així, Taubin ha posat en el centre «una figura fonamental»: el dibuix de L’Home de Vitruvi fet per Leonardo da Vinci a finals del segle XV. Per a Taubin, «Da Vinci és una figura transcendental de la cultura i tots els joves l’haurien de conèixer pels seus invents i creacions artístiques».

Noves creacions a Aquabrava

A banda d’aquest mural, a finals de juny, els visitants al parc aquàtic Aquabrava ja van poder contemplar les últimes creacions de Diana Taubin. En el Riu Tranquil, l’artista ha camuflat, amb frondosa vegetació pintada amb palmeres, roques i molt verd, la immensa sala de la maquinària de l’atracció, que enguany ha incorporat onades, i els murs baixos de contenció. Quasi 80 m2 de superfície, als que cal sumar dos-cents metres més del recorregut de l’atracció al qual ha aconseguit dotar de vida i que la pintura agafi relleu tot i ser una superfície plana. «Intento que el mural es vagi mimetitzant amb les estructures, la gent quasi no s’adona que hi ha una paret, aquesta desapareix», reconeix Taubin que descriu el seu treball com «molt sistemàtic i orgànic». L’artista se sent molt orgullosa de tota la feina que ha creat els últims nou anys en aquest espai a l’aire lliure i sempre amb molta llibertat creativa i la complicitat de la propietat.