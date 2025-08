The Tyets inicien la nova gira "Coffee Parties" amb una sessió-concert a Cadaqués

La terrassa del restaurant-cocteleria La Sal de Cadaqués va quedar petita aquest dijous a la tarda durant l’actuació del duet The Tyets. Gairebé una hora de música punxada pels dos componets del grup, Oriol de Ramon i Xavier Coca. Un public de totes les edats van gaudir de la primera experència en directe com a Dj’s del duet mataroní on no hi va faltar una versió remix del ja clàssic Coti x coti.

Aquest concert-sessió, dona el tret de sortida a aquest nou format de gira que The Tyets repetiran per diferents indrets icònics de Catalunya durant l'estiu. La iniciativa, impulsada per Ron Pujol, porta el nóm de Coffee Parties i és un projecte pensat per fer-se en petit format i amb aforaments reduïts.