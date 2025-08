L''Abisme' de Blaumut estrena els concerts del Portalblau a la Mar d'en Manassa

El Festival Portalblau ja fa dies que omple de música el poble de l’Escala amb actuacions a diferents indrets com el Clos del Pastor, l’Alfolí de la Sal o la Riba, però aquest dijous, últim dia de juliol, varen dur a terme el primer concert a l’escenari de la Mar d’en Manassa. El grup encarregat d’inaugurar el cap de setmana musical va ser Blaumut que, havent exhaurit totes les entrades ja fa mesos, va presentar-hi Abisme, el seu últim treball.

El concert va començar amb els cinc components de la banda tocant el tema Miopia quan el sol encara no s’havia amagat. Així van enllaçar tres temes seguits fins que Xavi de la Iglesia, cantant i guitarra del grup, va prendre la paraula per donar la benvinguda al públic i per enaltir el lloc on estaven actuant.

Amb la roca del Cargol i la costa escalenca com a teló de fons, l’actuació de Blaumut va continuar amb una combinació de cançons del seu darrer disc com Amateur o La fotògrafa, i de la resta de treballs de la seva trajectòria com Atles, Previsions d’acostament o Cel estranger. Aquesta última cançó va servir perquè el cantant fes valdre la necessitat "d’estar a la lluna perquè així es poden fer coses fantàstiques".

El violinista Vassil Lambrinov va voler aprofitar un moment per dirigir-se al públic i donar les gràcies "a totes aquelles persones que ens han acompanyat durant la nostra trajectòria". El músic va voler fer una menció especial als directors del Portalblau, "la Cristina, en Miquel i en Marc, que van ser molt importants durant una gran part d’aquest trajecte i és un orgull poder tornar a ser al Festival que organitzen".

Finalment, els Blaumut van encarrilar la recta final del seu concert amb un reguitzell de hits que van fer posar el públic dempeus a la grada tot cantant De moment, Pa amb oli o Trajectes. Però, com tothom esperava, es van acomiadar dels assistents tocant Bicicletes i una forta ovació.