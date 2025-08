El batec del Festival Internacional de Música de Cadaqués reviu emmirallant-se en els orígens

Quan l’Ajuntament de Cadaqués va proposar al dissenyador gràfic, Pitu Gómez, portar la direcció del Festival de Música de Cadaqués 2025, ell va acceptar. «M’hi vaig atrevir perquè me l’estimo, sempre m’ha interessat la música i tinc molts amics músics», explica. És un amor incondicional que també sent per Cadaqués, terra que va conèixer a quinze anys de la mà dels pares, més tard passant-hi estius i ja establint-s’hi fa una dècada. Això ha fet que hagi bolcat molts esforços i il·lusió per recuperar aquella essència original, que no perduda, però sí en estat latent els últims anys, d’un dels festivals més antics i prestigiosos de Catalunya, que enguany arriba a la 52a edició.

La proposta de Pitu Gómez suposa un revulsiu, ja que el festival pren un nou ritme amb una programació que s’allarga d’abril a desembre. «He apostat per intèrprets, músics i formacions de molta qualitat, pocs concerts, però molt escollits, alguns més íntims, altres per a més públic», descriu el director qui posa l’accent en la gran família de la música clàssica amb la idea de trencar «la sensació que aquesta és avorrida». Inicialment, ell volia centrar el festival en la música barroca, com , però al final el ventall s’ha fet més ampli introduint propostes que voregen aquest estil i que, al mateix temps, li aporten personalitat.

El tenor Robert Lewis, guanyador del concurs internacional Viñas 2025, actua el 9 d'agost a l'església de Cadaqués. / Empordà

Un altre dels objectius de Pitu Gómez, quasi una fixació, és atraure els veïns de Cadaqués perquè tornin al festival, un repte que, assegura, està aconseguint. També que sigui un festival «per a tothom» i, sobretot, per als amants de la música clàssica que «els agrada trobar noves propostes musicals al voltant de la clàssica» que, molt sovint, no té lloc en els grans festivals. Que la fórmula funciona i que hi havia moltes ganes ja es va evidenciar durant la inauguració, per Setmana Santa, que va tenir una gran acollida obligant a afegir cadires fins i tot al cor de l’església de Santa Maria, l’escenari primigeni que recupera protagonisme, un espai privilegiat i forta càrrega artística on tot va començar. «És l’escenari tradicional», diu Gómez. Tot i això també utilitzen el Teatre Art i Joia pels espectacles de dansa, el darrer, el 7 de desembre: El Trencanous amb el BCN City Ballet.

Tres concerts a l’agost

Ja quasi a la meitat del festival, aquest agost es proposen tres concerts. Aquest diumenge 3 d’agost actuen Mireia Farrés (trompeta) i Llibert Fortuny (saxo), «dos intèrprets increïbles» que proposen un viatge que va des del Barroc fins a la sofisticació del clàssic i la innovació electrònica. Tot seguit, el 9 d’agost actuarà el tenor Robert Lewis, guanyador del concurs internacional de cant tenor Viñas 2025, acompanyat del pianista Josep Buforn i el dissabte 23 d’agost ho faran el quartet Prysma, músics titulars de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida, amb el seu programa Heroïnes a l’òpera amb la soprano Iolanda Dolcet.

El quartet Prysma passaran pel festival el proper 23 d’agost. / FESTIVAL DE CADAQUÉS

La voluntat del director és que el projecte iniciat tingui continuïtat uns anys «per consolidar-lo i donar-li projecció». Les bones sensacions són reals. Ho proven les nombroses trucades que ha rebut de formacions «de molt alt nivell» que volen venir. «No dubten ni un segon, ni per pressupost ni per res», confirma. El secret resideix, segons ell «en el prestigi del festival, en els intèrprets que hi han passat i en el gir actual, mèrit del qual és dels músics i la seva generositat».