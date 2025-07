El Col·loqui Internacional Walter Benjamin de Portbou se centrarà en la crisi de les democràcies liberals

En un moment d’auge de la ultradreta a la política i als debats públics, l’XI Col·loqui Internacional Walter Benjamin es dedicarà a tractar i estudiar la crisi actual a les democràcies liberals. A l’acte d’inauguració on es van presentar el cartell i programació d’activitats que tindran lloc els dies 26, 27 i 28 de setembre a Portbou, també es va explicar el perquè de la temàtica. que té en compte la localitat i el mateix Walter Benjamin, qui va morir escapant el règim nazi al poble costaner. "A partir del pensament benjaminià volem contribuir a fer memòria de totes les persones desconegudes que van perdre la vida per un principi com és la llibertat", explica Gael Rodríguez, alcalde del municipi. Aquesta edició és la segona consecutiva que se celebrarà a Portbou, després d’haver-se dut a terme entre Barcelona i Girona des del 2015.

Una de les moltes senyals de memporia democràtica de Portbou / Teresa Aparicio

La programació del Col·loqui cobreix el camp acadèmic, però també vol donar pas a propostes culturals que ressegueixin i aprofundeixin en la figura de Benjamin. La jornada començarà amb la conferència de Federico Finchelstein on parlarà de Trump, els Estats Units i farà una comparació amb els anys trenta del segle passat. Seguint en aquest àmbit, es duran a terme més conferències analitzant les situacions polítiques d’altres països, amb diferents conferències com la de Steven Forti sobre Itàlia i Meloni, la de Pablo Stefanoni sobre el populisme a l’Amèrica Llatina, la de Clara Ramas sobre la malenconia i els seus usos polítics, o la de Máriam Martínez-Bascuñán sobre els discursos d’odi.

En el camp més cultural es duran a terme la projecció del documental Walter Benjamin, al aura del camino amb un diàleg posterior, el lliurament del Premi Internacional Walter Benjamin, un acte d'homenatge institucional al pensador alemany, i, finalment, la ruta Walter Benjamin, una caminada a peu des de Banyuls a Portbous amb interencions artístiques durant el recorregut.

"Hi ha un context de banalització de feixismes històrics" Jordi Font — Director del Memorial Democràtic

La temàtica de la crisi democràtica no només s'emmarca en el present, també hi ha una mirada al passat, ja que se celebren cinquanta anys de la mort de Franco, un moment molt important en el trajecte democràtic del país. "Actualment, veiem enquestes de joves que diuen no els importaria viure en una dictadura si els aportés solucions pràctiques als seus problemes, hi ha un context de banalització de feixismes històrics", diu Jordi Font, director del Memorial Democràtic, a l’hora de presentar la temàtica. Avui en dia, es veu un augment en discursos d’odi i antidemocràtics a la política i als espais de debat públics. Amb les xerrades i exposicions del Col·loqui es busca "entendre aquestes qüestions i fer front a aquesta perillosa possibilitat que tenim davant", en paraules del director de la càtedra Walter Benjamin de la UdG, Maxi Fuentes.

Durant tot l’acte de presentació es va posar molt èmfasi en la celebració del Col·loqui a Portbou, una ciutat amb una gran memòria històrica. No només per ser el lloc de mort de Benjamin, sinó també per ser un punt clau a la ruta de l’exili durant la guerra civil i la dictadura. "Connecta amb la filosofia i l’esperit del col·loqui, donem veu als migrants, escoltem les seves històries i els donem personalitat", explica Miguel Aguirre.