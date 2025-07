El MNAC envia la documentació al jutjat i accedeix que es prengui una mostra de les pintures

Un nou capítol en el tens procés d’execució de la sentència del Tribunal Suprem que obliga que les pintures del segle XII del monestir de Sixena tornin al seu emplaçament original. Ahir la comitiva aragonesa va demanar la documentació original referent a les obres i prendre una mostra de les pintures. El MNAC va accedir a fer-ho, però no directament als tècnics enviats, i va al·legar que enviaria la documentació al jutjat d’Osca que s’encarrega del litigi. També va afirmar que esperaria una ordre judicial per prendre la mostra de les pintures que els tècnics aragonesos sol·licitaven.

Aquest matí, després d’un burofax enviat al museu català des d’Aragó mentre els seus tècnics eren a l’interior, el MNAC ha accedit que es prengués la mostra "amb la col·laboració i supervisió de l’equip de restauració del museu". També ha anunciat que avui mateix enviarà al jutjat la documentació vinculada a les pintures de Sixena que conserva als seus arxius, "després d’haver-ne completat la digitalització".

Segons el museu, d’aquesta manera compleix el decret del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 d’Osca, "que no fixava un termini de temps per realitzar aquesta entrega". En aquesta última interlocutòria, emesa el 24 de juliol, la jutge donava 10 dies hàbils al museu català per presentar el seu "cronograma alternatiu", un calendari que estableixi els passos i terminis que cal seguir per executar la sentència, és a dir, la devolució.

Aragó ja ha presentat el seu, que estableix un calendari de set mesos amb quatre fases, i ara li toca al MNAC, que és qui ha d’executar la sentència (encarregar-se del trasllat de les peces), proposar el seu. Comptant que el mes d’agost no és hàbil, el MNAC té fins al 5 de setembre per presentar la seva proposta. El museu ha recordat que en aquest cronograma "mantindrà i reforçarà els arguments tècnics i jurídics en la línia que ha defensat des del primer moment: prioritzarà la preservació de l’obra i assenyalarà elsriscos que existeixen de danys irreparables". El museu recorda que la interlocutòria del jutjat "concedeix al MNAC el termini legalment establert per realitzar les seves al·legacions en relació amb l’execució de la sentència i, més en concret, en relació amb el cronograma presentat pel Govern d’Aragó".

Tensió i mentides

El MNAC afirma en el comunicat que "el museu, l’equip i el seu director han posat en tot moment a disposició dels tècnics del Govern d’Aragó tant els materials com els equips i l’ajuda que aquests han sol·licitat". El museu lamenta "totes aquelles manifestacions públiques que no responen a la realitat dels fets".

El museu insisteix que "les tres jornades de treball dels representants del Govern d’Aragó s’han desenvolupat amb absoluta normalitat i amb unes condicions i un ambient idonis per al desenvolupament del treball dels tècnics". Una "normalitat", vist això, difícil de preservar més enllà del MNAC. El president aragonès, Jorge Azcón, va acusar de "mentir" el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una entrevista a ‘La Razón’ el cap de setmana. El director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha lamentat aquest matí la "gran tensió institucional i social" que envolta el cas, amb referència a la concentració de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) dilluns passat a les portes del museu, malgrat el seu escàs poder de convocatòria (hi van acudir 35 persones).

En contrast amb les declaracions d’Azcón i Olloqui, a Catalunya el silenci institucional s’ha imposat des que els tècnics enviats per Aragó van arribar dilluns a Barcelona. Ni el director del MNAC Pepe Serra ni els responsables de Cultura de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona han fet declaracions fins al moment. Salvador Illa, de viatge oficial a la Xina diumenge passat, sí que va replicar a Azcón des de Pequín.