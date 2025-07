Una conferència de Jordi Xifra obre el cicle de projeccions 'Dalí nocturn', al Teatre-Museu Dalí de Figueres

Amb una conferència de Jordi Xifra, director del Centro Buñuel de Calanda des del 2016, aquest dijous 31 de juliol, a dos quarts de deu del vespre, al pati de les Lògies del Teatre-Museu Dalí de Figueres es donarà el tret de sortida a un cicle de cinema surrealista, batejat com Dalí nocturn que inclou la projecció, a la plaça Gala Dalí, de tres films surrealistes en versió original. La proposta, gratuïta, però sota reserva l'accès, vol commemorar els 125 anys del naixement del cineasta Luis Buñuel i l’organitzen la Fundació Gala-Dalí, cineclub Diòptria i Comerç Figueres amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres i el Centro Buñuel Calanda. En aquesta conferència inaugural del cicle, Jordi Xifra, autor d'una vintena de títols sobre Buñuel, estarà acompanyat pel crític de cinema i escriptor Agus Izquierdo, cap de la secció de cinema del digital Núvol, codirector del pòdcast Cul de Sac i col·laborador habitual de mitjans com El Antepenúltimo Mohicano, Cine Maldito i el pòdcast Ningú No És Perfecte.

Un fotograma del film 'El ángel exterminador' de Luis Buñuel. / Empordà

La primera projecció del cicle de cinema surrealista, el 7 d’agost, serà el film El ángel exterminador (1962) en la qual un grup d’aristòcrates queda misteriosament atrapat dins d’una casa sense cap impediment físic. El film combina un ambient claustrofóbic amb un simbolisme opac i angoixant, característic del primer Buñuel. El segon film projectat, el 14 d’agost, serà Le charme discret de la bourgeoisie (1972). Aquí, Buñuel adopta un to més irònic, gairebé lleuger, per presentar una successió d’intents frustrats de compartir un àpat. Tancarà el cicle el 21 d’agost la projecció de Le fantôme de la liberté (1974) amb la qual porta la seva llibertat creativa al límit construint-lo a partir de fragments que es connecten aleatòriament, sense una estructura narrativa clara. Aquestes tres pel·lícules, tot i les diferències formals, comparteixen una mateixa obsessió: desmuntar les aparences de la realitat burgesa i exposar-ne l’absurd, la repressió i el buit.