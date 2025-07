Terra de Trobadors pren com a eix temàtic el fogatjament, el cens de focs de l'any 1496

Una setmana més tard del que és habitual, del 12 al 14 de setembre, Castelló d'Empúries acollirà una de les festes de recreació medieval més importants que es fan a l’Estat espanyol, Terra de Trobadors. La temàtica sobre la qual gira aquesta edició és el fogatjament del 1496, és a dir, el cens de focs que no eren altra cosa que les cases, famílies o unitats contributives. El de 1496 no va ser el primer del Principat, però sí el primer que va que incorporar el cens de caps de família de Castelló d’Empúries, la qual cosa el converteix en un document molt interessant per conèixer la població de la vila.

La tria d’aquest tema no és casual. El doctor en Història Medieval Carles Vela Aulesa va guanyar la beca de 6.000 euros convocada per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i el llibre que ha nascut fruit de la seva investigació, Castelló d’Empúries a la llum del fogatjament de 1496, serà presentat en l’edició d’enguany. A més, tota la programació girarà entorn aquesta recerca.

D’altra banda, el festival castelloní ja disposa de cartell per aquesta nova edició. L’autor és el dissenyador gràfic Abdón Jordà qui l’ha creat a partir d’una fotografia de Xènia Gasull. En aquesta es poden veure cinc personatges, entre ells, els comtes, un representant de l’església i dos del poble.