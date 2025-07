Lladó engega un festival de músiques populars gratuït i a l’agost

En un estiu farcit de propostes musicals, Lladó es posiciona fort tirant endavant, aquest agost, un festival de músiques populars, que inclourà quatre concerts gratuïts i que han batejat com Els dijous de Lladó. Aquest no és un nom qualsevol. L’alcalde, Jordi Puig, explica que fa cinc anys van començar a programar concerts d’estiu els dijous a la plaça i ara que ja tenen un públic prou consolidat han apostat per donar-li més cos i forma, recordant, tanmateix, d’on sorgeix tot plegat.

Aquesta primera edició, que té el suport econòmic de la Generalitat, la Diputació de Girona i el mateix Ajuntament, és de traca i mocador no només per la qualitat dels intèrprets sinó per la varietat d’estils. «Nosaltres volem dur el que és cultura popular i tradicional, però als seus límits», admet Jordi Puig. Així, per obrir boca s’ha convidat Marc Vilajuana que arriba amb una proposta trencadora i molt exitosa que combina el cant gregorià i la música techno. Aquest concert es farà el dijous 7 d’agost, a les vuit del vespre, en aquest cas, a l’església de Santa Maria. La setmana següent, el 14 d’agost, a dos quarts de deu del vespre a la plaça Major, l’artista convidada és Marina Albero que arriba en format quartet. Nascuda a Barcelona, però formada entre Cuba i els Estats Units, Albero és molt reconeguda dins el món del jazz i fa pocs mesos ha presentat el seu nou treball, A nomad of sound.

El tercer concert, el 21 d’agost, estarà dedicat a la 3a Nit de Glosa amb Cor de Carxofa i glosadors de Mallorca, una proposta que agafa el testimoni a Espolla. «Vam començar d’una manera molt senzilla, per veure què passava i ha agradat molt», justifica l’alcalde. El festival es tancarà el 28 d’agost de la mà de Libérica, un projecte del contrabaixista Manel Fortià que proposa una aproximació a la música tradicional catalana barrejada amb flamenc.