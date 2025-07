"La ficció és un calaix de sastre amb el qual pots dir moltes veritats sense haver d'anar a judici"

Un fet tan insòlit com un atracament a un banc unirà les vides de Brauli Leveroni i Òscar Casas. Junts crearan una agència de publicitat a la Diagona del Barcelona i durant anys viuran «en un cercle virtuós, però també viciós de feina, clients, èxit i diners». La filla d’en Brauli, Edda Leveroni, farà una estada a l’agència de Bianca B. Miller a Nova York per aprendre l’ofici, una estada que li regirarà molts esquemes. Aquest és el punt de partida de Diagonal Manhattan (Columna) de Xavier Bosch, escriptor que va encapçalar la llista de les novel·les més venudes el Sant Jordi passat, com també ho ha estat molts altres Sant Jordis anteriors.

A Diagonal Manhattan es parla molt de felicitat. Per a Xavier Bosch, escriure és la felicitat? O aquesta va a moments?

Per mi la felicitat no són moments, és un estat de l’ànima que s’ha de valorar d’una manera constant, no depèn ni de rampells, ni de moments ni del que deia Truman Capote, flaixos intermitents com els orgasmes o els esternuts. Per tant, m’ho passo molt i molt bé escrivint i és la meva feina, sí, ho gaudeixo molt i em sento molt afortunat d’haver aparcat la primera línia periodística i haver-me dedicat a això i que els lectors em facin confiança a Catalunya i fora, i em vagi tan bé.

No va ser com un salt al buit perquè ja havia fet algun recull de relats i alguna novel·la.

Sí, però molt de joventut. La màgia dels Reis , que parlava de la mort de la meva mare, el que els francesos dirien una nouvellle, molt primeta, juvenil i que vaig presentar al premi Joaquim Ruyra i vaig quedar finalista. Tot plegat feia il·lusió, però vaig tenir molta sort professional d’encavellar un projecte amb un altre, a quin més xulo: des de dirigir Un tomb per la vida, l’últim programa a TV3 de Joaquim Maria Puyal, jo amb 26 anys fins a muntar amb Antoni Bassas la productora i fer Alguna pregunta més, passar a fer el Matí de Catalunya Ràdio amb ell, que em cridessin per muntar RAC1 des de zero on vaig estar set anys fins que arribo a l’Avui on no m’ho passo gaire bé. La tasca de director no m’escau, molts marrons i patiments, moltes misèries que no m’havien explicat abans de fitxar-me. El meu pare es va morir mentre era director de l’Avui i al cap d’un any vaig tornar on havíem deixat les cendres, al Solsonès, al costat del riu, a casa d’ell, i vaig pensar que la mare havia mort molt jove, amb 46 anys, el meu pare ja no era en aquest món i vaig pensar que la vida anava per mi. Això que es pregunta Edda Leveroni a la novel·la a partir de quin moment la vida ens pertany, és la que jo em vaig fer en aquell moment i vaig decidir que si el que m’agradava era escriure que ho provava. Aleshores, me’n vaig anar a casa i vaig fer el que em venia de gust, el què em demanava el cos, que era escriure ficció.

I va fer Se sabrà tot.

Sí, va anar molt bé, va guanyar el premi Sant Jordi 2009 i a partir d’allà, tant de vendes com de repercussió, va ser sensacional. Vaig pensar, doncs, continuo per aquí.

He detectat molts trets vitals seus a Diagonal Manhattan.

Són els ponts de la coberta: la vida són els ponts que decidim travessar i els que decidim renunciar. I en aquesta tria acabem fent el nostre tetris vital cap a l’altre barri. Sempre hi ha coses de tots els autors en totes les seves novel·les i qui ho negui menteix. A la motxilla hi portem la família que ens ha tocat, els amics que hem fet, els viatges, els llibres que ens han impactat, les obres de teatre que ens han emocionat, les anècdotes que hem sentit dels amics que ens envolten i tot això ho anem traient, espigolant en la mesura que ho necessitem a favor de l’obra.

Un moment de la presentació del llibre al cicle Punt de Lectura d'Agullana. / Josep Ribas

Aquesta la dedica al món de la publicitat retratant un temps dolç i gloriós, almenys a Espanya. També, segurament, a Nova York.

Allà ja eren els cracks mundials d’això abans i ho continuen essent després. Aquí va haver-hi l’època daurada dels vuitanta i noranta que van coincidir un grapat de molt bons publicitaris i que hi havia diners per invertir, que hi havia un enginy, una intuïció i una ciència al darrera que feia que, quaranta anys després, els anuncis d’aquell moment, fets a Barcelona, per agències al voltant de la Diagonal, els recordem encara avui.

En el llibre fa un elogi de la creativitat.

Sí, era una de les intencions.

I fer-ho amb humor perquè a banda de la intensitat de la feina retrata les complicitats.

Per tenir enginy s’ha de ser molt esmolat en tot i, per tant, si no tens sentit de l’humor no et dediquis a fer de guionista, publicista... Sense sentit de l’humor, el nostre pas per aquest món seria molt més feixuc del que és. És una eina de salvació.

Per què opta per parlar de la publicitat a Diagonal Manhattan?

Només un crític se n’ha adonat que estic fent com un catàleg o fris del món de la comunicació al segle XXI. Al Se sabrà tot parlava del periodisme en diari de paper, després vaig parlar de la televisió, dels documentals a La dona de la seva vida, de la propaganda com el periodisme posat al servei d’una mala causa a 32 de març i em faltava la publicitat, la branca millorada o més lluminosa de la comunicació. I, al capdavall, vivim del mateix. La matèria primera comuna és intentar, en el periodisme, fer un titular amb quatre paraules que sigui molt cert i molt llaminer i que engresqui el lector a continuar tirant avall, i més ara en temps dels clics, i el publicista mira amb un eslògan de tres paraules que vulguin comprar el seu producte i no el de la competència.

El perill és que el periodisme no acabi essent publicitat.

És un perill que ja és una realitat, però a la que enganyis dues vegades amb el titular i un clickbait de manual, a la tercera no llegeixen. Jo ja no dirigeixo mitjans ni ho faré mai més perquè ho vaig prometre a la família, però prohibiria fer titulars enganyosos o amb preguntes.

Al llibre planteja la cara A i la cara B de la publicitat.

Els podrimeners dintre dels negocis sempre m’han interessat molt. Les corrupteles, les comissions, els sobres per sota mà, els xantatges de si et dono aquesta campanya m’has de passar la comissió a mi, res que no sabem i que no veiem al telenotícies cada dia, però també en aquest món tan lluminós, net i bonic també passa i passava.

Com se n’assabenta?

Parles amb publicistes d’aquell moment i t’expliquen casos com els que surten, entre ells els d’un fino de Andalusia. Era un altre client d’un altre sector, però el perden perquè l’agència de la competència se’l va endur de putes i el client va quedar més content i els hi va donar la campanya. Vario els noms i els contextos, però tot això que explico podria haver passat.

Parla de creatius, però sobretot de dones que es reivindiquen.

Les novel·les s’han de construir a partir dels contrastos i a Barcelona amb els publicistes més experimentats i madurs amb les dones més joves de Nova York. D’una banda tenim edat i d’una altra, gènere per marca la diferència. Vola reivindicar el paper de la dona en el món del màrqueting i la comunicació perquè ha estat molt tapat, com en molts altres àmbits. És veritat que era un món molt masculí, masclista i masculinitzat, però també hi havia dones que feien coses. Chapeau per Mary Welles Laurents que el 1966 va muntar la primera agència de publicitat; per Caroline Jones que va ser la primera dona afroamericana a tenir una agència pròpia als Estats Unit. Jo poso a la mestressa de l’agència de Nova York, la Bianca B. Miller, que hagi treballat amb Jones, i hagi après d’ella, s’hagi emmirallat en ella i, a partir d’aquí, fitxa tot el seu equip de dones. Això t’ho permet la ficció, crear móns que no existeixen.

Què li interessava de Bianca B. Miller?

El que m’interessa sovint de molts personatges: què passa quan tanca la porta de casa, tota aquesta seguretat que demostra a la feina esdevé vulnerabilitat en la intimitat. Tots tenim una façana pública i una rebotiga íntima i en les novel·les em serveix com una eina per furgar en la vida privada d’aquesta intimitat. Vaig créixer llegint Simenon, novel·la curta, negra, de frase ràpida i que va directa al coll i m’agradava que tots els personatges, quan es quedaven sols a casa i es miraven al mirall, tenien un patiment i una manera d’entendre la vida que no la podien explicar de portes enfora.

L’Edda als 21 anys té una maduresa que no li és pròpia.

Té la ingenuïtat de l’edat, no té mala llet, però té maduresa, ha crescut molt sola amb un pare absent triomfador, en Brauli, i una mare que ja tindria una novel·la per sí sola. En aquest llibre volia explicar el creixement d’un personatge, la descoberta del món, de l’ofici de publicista, però també viure sola en una ciutat diferent i dura com és Nova York, i veure com se’n surt en la vida, la feina, els sentiments, l’amor, la descoberta del sexe, amb un sexe que mai hauria pensat que la podria atraure com és una altra dona. Tot això, avui estaria del tot cancel·lat i en parlarien els diaris: estar als Estats Units, que treballessin juntes, que fos la seva cap i que es portessin vint-i-dos anys.

Crea molts personatges, però les dones són les protagonistes.

Em surt així. Visc envoltat d’una dona amb molta personalitat, que té les coses molt clares abans d’aquesta nova onada feminista;la meva filla, que ja en té dinou, em toca el crostó i, per tant, estic molt conscienciat de la dificultat que heu tingut al llarg de la història, que som molt lluny de la igualtat i que convé, als que tenim una tribuna pública, mostrar-ho, ni que sigui en comptagotes o a través de la ficció.

Des del 2010 porta deu novel·les publicades. Com fa el pas d’una a una altra?

Quan n’acabo una en començo una altra. Ara és un moment incòmode, quan estic descartant idees per la següent, que res no m’agrada prou, és el pitjor moment. Quan em digui: vaig per aquí, aquest serà el tema i la trama, aquests els personatges, quan començo a veure-ho clar, encara pateixo. Quan m’ho passo bé és quan començo pel capítol u, faig la primera frase i a partir d'aquí fins al final. Escriure és el que m’ho fa passar millor. Tinc clar, des del principi, com l'acabaré i acabaran tots els personatges principals.

Ser un dels escriptors catalans que més ven, crea certa pressió cada vegada que publica nova novel·la? Com ho viu, tot plegat?

Jo soc del Barça, però ahir (dijous passat) li van preguntar a un fitxatge de l'Espanyol d'aquest any com portava la pressió. I va respondre que la pressió era per als neumàtics dels cotxes. No, pressió no en sento, jo faig una cosa que m'ho passo bé, que la faig sol en la intimitat i que cada dos anys, quan tens l'obra feta, la dones a conèixer a la gent, que n'hi ha molta que ja l'espera, per sort, que és molt fidel i constant i aleshores tens els primers inputs anant a clubs de lectura que ja se l'han llegit de si agrada o no, què els ha sobtat o sorprès, que han subratllat i això no té preu. Pressió, no. Ser el més venut fa molta il·lusió, però no és un objectiu, és una conseqüència que molts lectors decideixen comprar un mateix llibre.

I això li permet continuar.

Sí, estàs dins aquest cercle de més contractes, més novel·les i jo m'ho passo bé i la vida va per mi, no he de fer res perquè els meus pares se sentin orgullosos.

Escoltar als lectors veig que ho fa, però, i als crítics?

Si parlen de tu ho llegeixo tot. També a les xarxes socials on hi ha la crítica, el comentari o feedback directe de molts lectors que no saps ni quina cara tenen. La meva dona (Mònica Planas) és crítica de televisió i, per tant, jo valoro la feina dels crítics i llegeixo tot el que diuen i de tot sempre se n'aprèn alguna cosa, sempre tenen raó en alguna cosa o una altra i t'obren un llum o un camí. El que no podem pretendre és agradar a tothom. Jo he parlat i he escrit molt del Barça i també de política i, per tant, ja saps que rebràs perquè hi ha gent que t'etiqueta, et penja llufes, etcetera etcetera. Ets d'un partit, ets d'un entrenador, d'un president o d'un jugador i no d'un altre. En conseqüència, estàs acostumat a que t'insultin i el món de la literatura és, en aquest sentit, molt més plàcid i tranquil.

El seu estil ja està molt marcat, molt fet, després de tots aquests anys.

Ho ha de semblar, però cada frase, cada adjectiu i cada diàleg està molt rumiat. Res és ràpid ni res és a la babalà. Escric molt, moltes hores, gairebé cada dia. Reviso molt, corregeixo molt. És veritat que he trobat, després de tantes novel·les, una veu pròpia que en la primera no tenia i menys en aquelles de joventut. Amb Se sabrà tot, jo no tenia una veu pròpia, però a mesura que vas escrivint, escrivint i escrivint, vas dominant les eines i en Xavier Bosch es va notant a les frases com la Sílvia Soler, la Irene Solà, l'Eva Baltasar o la Marta Orriols. Però això no ho tenim, d'entrada, es va guanyant amb els anys i l'experiència.

Això és bonic: anar dominant o anar-te deixant dominar per ella.

Deixant-te dominar, no ho sé si és bonic. La qüestió és dominar tu. Els personatges han d'anar per on volem nosaltres, les històries, també. Si després no agrada no fem cap mal a ningú, és una novel·la, la comprarà menys gent o no la guardaran i la cremaran o la fotran al contenidor blau, però no matem a ningú. El periodisme és una altra cosa, el periodisme fa mal a vegades perquè el poder vol que no diguis allò que saps.

Molts periodistes ho han fet en llibres o novel·les i s'han posat en risc.

Sí, clar, Roberto Saviano (Gomorra), molt valent. Expliques veritats que en periodisme, a vegades, no pots. Expliques històries que les fonts, que els protagonistes per un 30 minuts no t'explicarien. Jo ho he fet en alguna novel·la. Els bombers que van entrar els primers al Liceu em van explicar coses que he posat a Homes d'honor que si hagués anat amb una càmera no ho haurien fet. La ficció és un calaix de sastre amb el qual pots dir moltes veritats sense haver d'anar a judici.

Quin privilegi tenir aquesta eina, doncs.

Sí, sí, realment. La novel·la és un roc a la faixa que tenim els periodistes. És una sortida per una història i en comptes d'haver-te-la de menjar i guardar-te-la i no poder-ne fer res, ho ficciones, ho novel·les, varies algun nom, algun matís, alguna empresa i a buen entendedor pocas palabras bastan.