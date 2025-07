Art i espai s'entrellacen a l'exposició de la Fundació Perramon, a Ventalló

Ubicada a Ventalló, la Fundació Perramon, ofereix una gran col·lecció d’obres contemporànies que es poden visitar de forma gratuïta. La fundació troba el seu origen el 2013 a la iniciativa del mecenes Carlos de Aguilera, qui va donar alguns dels seus terrenys a Ventalló per poder-hi ubicar el centre. Amb la donació, també va incloure-hi una col·lecció d’obres de Miguel Rasero, encara presents entre les més de 150 peces exposades actualment. La galeria no només es limita a mostrar quadres, també permet apreciar les escultures repartides pels jardins de la casa, donant pas així a que l’espectador i l’espai participin en l’exposició de les obres.

La fundació està dividida en tres espais. En primer lloc, el denominat Espai número 1, dedicat únicament a les obres de l’artista andalús Miguel Rasero. En segon lloc, al que va ser en el seu moment la masia de les terres, s’hi troba la col·lecció dels quadres del poeta i pintor Albert Ràfols-Casamada. Per últim, dins de la construcció La Nau, estan exposats diferents artistes contemporanis, la majoria catalans. Tot i que en un passat es van dur a terme alguns recitals o concerts, la col·lecció actual es tracta d’una mostra permanent a la que no es planeja afegir cap exposició temporal.

Històricament, el territori empordanès ha estat sempre en contacte amb l’art contemporani. A part de la importància del pintor figuerenc Salvador Dalí, impulsor del corrent surrealista, l’Empordà també va ser espai de reunió i font d’inspiració d’altres artistes internacionals. Visionaris del món de l’art, com van ser Marcel Duchamp o Richard Hamilton, van passar llargues temporades a la ciutat de Cadaqués durant els estius. I algunes qualitats geogràfiques i urbanes empordaneses com és el paisatge i natura han deixat marca a les obres d’Antoni Pitxot o Yves Zurstrassen. Avui en dia, el territori continua impulsant l’art contemporani amb iniciatives artístiques, com són les galeries o la Fundació Perramon.