Més de mil espectadors al festival FASTT de l'Empordà en la seva sisena edició

Més d'un miler d'espectadors han passat aquest any pel festival FASTT en la seva sisena edició. Cinc dels onze espectacles oferts a diversos micropobles de l'Empordà han esgotat entrades, entre les quals els del darrer cap de setmana. La doble proposta de màgia dels espectacles Inòpia de Gneis i Gota de Txema Muñoz van ser alguns dels que més van captivar el públic.

L’edició que ahir va finalitzar va començar el 27 de juny amb una gran festa inaugural a Espolla –el nou municipi de l’edició– i s’ha allargat fins aquest diumenge, 27 de juliol, després de rebre espectacles de mitjà i gran format de teatre, dansa, clown i màgia. El FASTT fa un balanç positiu de la seva sisena edició, que descriu com a "èxit de convocatòria". Enguany s'ha estès a onze micropobles de l'Alt Empordà: Agullana, Espolla, Garrigàs, Ordis, Pont de Molins, Rabós, Sant Climent Sescebes, Siurana, Vilamacolum, Vilanant i Vilaür.

En aquesta edició s’ha programat propostes com La paella dels dijous, escrita per Cristina Clemente; Cavallet de mar o el peix invisible, escrita per Pau Coya; L’important és participar, de la companyia Teresa Gubiades; Hamlet.02 de Sergi Belbel; La volta al món en 80 ties, de la companyia La Protagonista; Pelat, de Joan Català; Amor a mort, de The Feliuettes; o La mecànica de l’infortuni de Crémentine Telesfort i Lisard Tranis.

La directora del FASTT, Rebecca Alabert, destaca que " en aquesta edició “ Hem seguit un any més escampant-nos pel territori amb una rebuda increïble per part del públic", i que han esgotat les places dels tallers i creació comunitària. "Amb més de 1.000 espectadors ja som més grans que un micropoble, un fet que mostra de la bona acollida del projecte i de la necessitat d'aquest tipus d’activitats”, conclou.