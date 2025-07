Les memòries (¡als 52!) de Gwyneth Paltrow: de la gelosia de Brad Pitt i el bon sexe amb Ben Affleck a les topades amb Madonna i Winona Ryder

Ja ha passat l’època en què Gwyneth Paltrow ens tenia escandalitzats amb les absurditats que anunciava –i venia a preu d’‘or molt’– a la seva pàgina de coses de ‘lifestyle’ Goop. Hi va haver un temps en què abans de Nadal, els diaris publicaven les llistes de regals «ridículs però sorprenents» per demanar al Pare Noel. Un any recordo que la noia de

<strong>‘Shakespeare in Love’</strong><em/>proposava regalar una finca abandonada amb cases i hórreos a Lugo, valorada en 150.000 euros. ¡Que ‘chic’! Tot i que el veritablement polèmic del catàleg de la seva botiga eren aquells consells de banys vaginals de vapor i saunes de rajos infrarojos. ¿Recordeu els seus polèmics ous de jade per a la vagina? Les autoritats de Califòrnia la van denunciar, i la ‘princesa daurada de Hollywood’ –els seus pares són el productor i director Bruce Paltrow i l’actriu Blythe Danner– va haver de pagar una multa de 145.000 dòlars.

Avui segueix venent a través de Goop articles ‘fascinants’, com el ‘best-seller’ de la

cinta per tapar-te la boca («i respirar bé pel nas durant el son», per 27 dòlars el ‘pack’), que l’actriu utilitza, segons l’hem vista a Instagram, on últimament regala receptes amb vegetals del seu propi hort, i consells per estirar bé i vestir millor.

L’ex del líder de Coldplay, Chris Martin, amb qui té dos fills, Apple (2004) i Moses (2006), comparteix avui el seu plusquamperfecte benestar existencial amb Brad Falchuk, guionista i productor de ‘Glee’, amb qui es va casar el 2018.

‘Gwyneth: The Biography’ Autora: Amy Odell Editorial: Atlantic Books Pàgines: 448 *surt a la venda el 31 de juliol

Doble volta a l’arena

La filla adoptiva de Talavera de la Reina, localitat toledana on va viure com a estudiant d’intercanvi, i on va aprendre a defensar-se en espanyol, té pendent d’estrenar aquest mateix any ‘Marty Supreme’, el ‘biopic’ d’un buscavides convertit en campió de ping-pong. Des del 2019 que no treia res en cine ni televisió (l’últim va ser ‘Avengers: Endgame’ i ‘The Politician’). Massa temps en segon pla, per a qui va ser una de les ‘it Girls’ més famoses dels 90, i per a qui no tenia ni dues setmanes quan va ‘trepitjar’ per primera vegada un ‘set’ de rodatge.

La tornada a la pantalla ve precedida per ‘Gwyneth: The Biography’, les memòries precoces de l’actriu, ja que ¡només té 52 anys! El llibre, que arriba a les llibreries el pròxim 29 de juliol, el firma l’autora supervendes del ‘New York Times’ Amy Odell, que ja va arrasar amb un altre llibre de memòries sobre la impenetrable Anna Wintour.

220 fonts

Després d’aquell èxit editorial, l’autora va buscar una altra celebritat «igual d’influent i polaritzadora de l’era moderna», segons ha explicat en un avançament editorial del seu nou llibre a la revista People. «Després de tres anys de treball ardu i incomptables converses exclusives amb més de 220 fonts, incloent amics i col·legues pròxims, actuals i anteriors», aquesta biografia ofereix informació i detalls rere les bambolines sobre les seves relacions, família, amistats, pel·lícules icòniques i la seva etapa com a directora executiva de Goop. «L’estimem o l’odiem, no hem pogut apartar la mirada», assegura l’encisada biògrafa.

Alguns detalls sucosos –xafarderies– ja han sigut degudament filtrats. Va deixar per aquí cinc bombes interessants:

📌Coladeta per Hugh Grant

Durant el rodatge d’‘Emma’ (1996), Gwyneth va expressar els seus dubtes a un membre de l’equip sobre si Brad Pitt era l’home indicat per a ella, i va admetre que estava enamorada de Hugh Grant. «El Brad i jo vam tenir una infància molt diferent. Així que quan anem a restaurants i demanem caviar, he de dir-li: ‘Això és caviar de beluga i això és Osetra’», va declarar en una entrevista.

📌El Bratt no va poder ser menys que ella

Després de l’èxit d’‘Emma’, Paltrow va plorar amargament a casa del seu amic i maquillador Kevyn Aucoin. Pitt volia estar amb ella, però alhora se sentia amenaçat per l’èxit que l’actriu estava aconseguint i la seva repercussió constant en els mitjans. El seu estilista va ser directe: «Acaba amb això».

Havia conegut Pitt el 1994, en una audició per a ‘Llegendes de passió’. No va aconseguir el paper, però ell més tard li va suggerir que interpretés la seva dona a la pel·lícula ‘Se7en’. Es van separar el 1997, i mai van donar públicament una raó concreta de la seva ruptura. També hi va haver rumors d’infidelitat per part d’ella amb el seu coprotagonista, John Hannah, durant el rodatge de ‘Sliding Doors’ (1998). El 2015, li va dir a Howard Stern: «No estava preparada, i ell era massa bo per a mi» [??].

📌Ben Affleck, el millor sexe

«Va començar a sortir amb Affleck a finals de 1997. Ell lluitava contra l’alcoholisme i la ludopatia quan va conèixer la Gwyneth, que se sentia atreta pel seu intel·lecte. Les seves amigues tenien les seves reserves sobre ell, ja que no sempre corresponia al seu afecte. De vegades semblava més interessat a jugar a videojocs amb els nois de casa seva que a estar amb la Gwyneth. Ella parlava obertament de com disfrutava de la seva vida sexual. Un dia li va dir a Aucoin que li encantava quan Affleck tenia cert acte sexual». Van durar un any.

📌Madonna ja no és amiga seva

La seva amistat amb la cantant va acabar quan Madonna va aparèixer en una illa on la Gwyneth i Chris Martin estaven de vacances. La reina del pop va voler que l’acompanyessin en un sopar en el qual també hi havia la seva filla, Lourdes, amb qui va començar a barallar-se. Paltrow es va violentar moltíssim i va trencar amb la cantant, a qui qualifica de «tòxica».

📌Les picabaralles amb Winona Ryder

L’amistat entre les dues actrius va ser un fenomen a Hollywood durant la dècada de 1990. Les millors amigues també sortien amb els seus millors amics, Ben Affleck i Matt Damon. Però es van barallar pel paper de ‘Shakespeare in Love’, que se suposava que Ryder interpretaria, però que Paltrow va acabar fent al seu lloc. I la Gwynny va guanyar un Oscar per això. Va córrer el rumor que l’actriu rossa li havia robat el guió a la seva amiga en una cafeteria, però en la seva biografia jura per Déu que no ho va fer. «Aixeco la mà dreta sobre la Bíblia», assegura.