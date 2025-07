Una exposició d'art per homenatjar gats i gossos a Sant Pere Pescador

El Centre d'Art Capella de Sant Sebastià de Sant Pere Pescador acollirà a partir del 8 d'agost l'exposició Cats&Dogs Art Fest, que reunirà una vintena d'artistes d'arreu del món per homenatjar els animals de companyia a través d'una mostra d'art. Amb l'amor com a taló de fons per aquests animals, els artistes exposaran amb obres de tota mena d'estils, des de dibuix, pintura, escultura, fotografia, gravat o cermàmica. Totes les obres estaran a la venda, i els artistes donaran el 20% de cada venda a entitats i associacions d'acollida locals.

D'altra banda, també s'oferiran activitats coordinades amb protectores i associacions locals que tenen cura de gossos i gats abandonats.

L'exposició s'inaugurarà el divendres 8 d'agost a les 17 hores, i es podrà visitar fins al 10 d'agost entre les 17 i les 22 hores.