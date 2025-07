'Destí la Jonquera': l’altra cara de la migració, relats humans transformadors

En els últims vuitanta anys, la Jonquera ha viscut dues onades migratòries importants lligades a canvis estructurals, econòmics i polítics: entre els anys 1950 i 1980 amb persones procedents, bàsicament, del sud de l’Estat espanyol i, sobretot, d’Arriate (Màlaga), i, entre els anys 1990 fins a l’actualitat amb persones d’altres punts del món com el Marroc, Romania, Equador, Cuba, Xina, Senegal o Mali. Però, com van viure l’experiència de deixar el seu lloc d’origen, quines raons els van empènyer a fer el viatge, què van trobar en el camí i com va ser l’arrelament? L’exposició Destí la Jonquera. Migracions transformadores, comissariada per l’historiador Lluís Serrano i inaugurada dissabte passat al Museu de l’Exili, posa en el centre, amb noms i cognoms, els testimonis de vint-i-quatre veïns i veïnes del poble, que deixen de ser «anònims» per posar cara a la migració a través de les seves vivències. En «aquest treball col·lectiu», que es podrà veure fins a l'11 de gener del 2026, hi han participat moltes entitats locals amb el desig que esdevingui «una reflexió profunda i necessària» en uns temps d’extrema polarització.

Deia l’historiador Pierre Vilar: «És a les fronteres on s’observa millor la història del món». La Jonquera, doncs, és un espai geogràfic «privilegiat» per copsar aquests moviments socials. Així també ho percep Lluís Serrano qui rememora com la llavor d’aquest projecte es va plantar el juliol del 2023 durant la presentació al Mume de la revista Alberes i d’un dossier dedicat a les onades migratòries experimentades a l’Empordà i coordinat per ell mateix i el seu germà, Miquel Serrano, conservador del museu. Pocs mesos després, el director Miquel Aguirre ja li proposava ser el comissari de l’exposició. «Inicialment, vaig tenir molts dubtes, però vaig pensar que havia de ser un projecte de reflexió, participació i cohesió social», diu. Així ha estat i entre els col·laboradors, professors i alumnes de l’INS La Jonquera que han realitzat entrevistes, sota la supervisió de l’equip del museu, a familiars i amics. El criteri ha estat sempre «donar veu a la memòria oral, al testimoni, a les persones anònimes que són la clau i la força». Per a Lluís Serrano, l’exposició encara té un altre puntal: «La construcció de civilitat i el foment del sentit cívic en uns temps de transgressió il·liberal, remant una mica a contracorrent de la simplicitat de les xarxes socials, la radicalització i els algoritmes que polaritzen la societat».

La inauguració de l’exposició, que es podrà veure fins a l’11 de gener del 2026, va rebre molt de públic. / Josep Ribas

«Marxar del lloc de naixement comporta un patiment, una incertesa, una precarietat, des dels que han viatjat amb pastera fins als que han vingut amb avió, però que han arribat i no han tingut feina i han hagut de dormir al carrer. Tota una sèrie de situacions extremes que mostren la vulnerabilitat de moltes persones que han estat els pioners a arribar. Després ja s’estableixen xarxes de solidaritat i ajuda mútua i llocs de sociabilitat», assegura el comissari qui creu que apropant-se als periples vitals d’aquests testimonis, els visitants podran entendre millor què hi ha darrere dels processos de la migració: «històries humanes més enllà dels estereotips». Entre els testimonis, un de ben destacat, el del capellà del poble, John William Candelo Perea, «refugiat polític que va haver de fugir de Colòmbia perquè rebia amenaces de mort».

Construcció de referents

Que hagin participat diferents actors socials del poble li dona encara més valor al projecte i, segons Serrano, pot ajudar «a una identificació o construcció de referents locals molt interessant per a la cohesió». Per bastir l’exposició, amb disseny de Pep Canaleta i Jordi Claveria, ha estat essencial el treball de Josep Ribas qui ha fotografiat a cada una de les persones entrevistades en racons del poble amb algun significat especial per a elles, tot i que la tria, a voltes, els duia a espais que ara «potser ja no existeixen o han canviat molt». Alguns també s’han fotografiat amb vestits que les lliga als seus orígens. Totes les fotografies són a color, de gran qualitat, i s’acompanyen de frases en primera persona. A l’exposició també hi ha imatges sorprenents de les primeres migracions fetes per Robin Townsend, Teo Corominas, Josep Maria Montal, Jordi Meli i del fons històric del CRDI.

Una de les fotografies exteriors. / Elisenda Raurich

Paral·lelament a l'exposició al Museu de l'Exili, en diferents portals i aparadors del centre històric, concretament, del carrer Major també s’han instal·lat retrats en blanc i negre de treballadors del Grup Tramuntana i veïns del poble que van emigrar, fetes per Elisenda Raurich. Aquesta altra exposició, coordinada per Os Bertran, dona rostre i visibilitat a persones que han contribuït a la transformació de la Jonquera.