Els versos del poeta francès Paul Valéry reviuen al cementiri mariner de l'Escala

Cimetière Marin és el títol d’un poema de l’autor francès Paul Valéry (1871-1945), una de les seves obres cabdals, fruit d’un llarg període d’introspecció i de madurada reflexió, publicada l’any 1920 i inspirada en el cementiri de Seta, on el poeta va néixer. Partint d’aquesta obra neix un recital-concert que tindrà lloc aquest diumenge, a dos quarts de nou del vespre al cementiri mariner de l’Escala. L’entrada és gratuïta.

L’acte, que s’iniciarà amb la introducció del poeta Antoni Puigverd, comptarà amb la recitació de l’obra per part de l’actor Sergi Vallès i els poetes Berta Giraut i Carles Duarte. La música, creada especialment per aquesta ocasió, anirà a càrrec del cantautor Josep Tero, a la veu i guitarra i els músics Ferran Martínez, als teclats, i Stanislav Stepanek, al violí. Així, músics i actors s’uniran en un dels racons històrics de l’Escala per convidar els assistents a cabussar-se de ple en la bellesa i l’emoció d’unes composicions musicals i d’uns versos que els duran al cor d’un clàssic universal, però també a un escenari únic, un espai de memòria que el poble va saber reivindicar i preservar.

El poeta francès Paul Valéry. / Empordà

Cal destacar que Paul Valéry, que va ser un escriptor molt proper i sensible a la cultura catalana, transmet a Cimetière Marin una profunda experiència de la mediterraneïtat, la consciència d’un món cultural compartit i una reflexió sobre el sentit de l’existència des de l’impressionant diàleg visual que construeixen el mar i el cementiri de Seta.