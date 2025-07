Tècnics de l'Aragó es desplaçaran dilluns al MNAC per preparar el trasllat de les pintures de Sixena

Els tècnics de Cultura del Govern d’Aragó es desplaçaran dilluns vinent, 28 de juliol, al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), a Barcelona, per preparar el trasllat de les pintures murals del Monestir de Sixena al seu emplaçament original, al cenobi, en aplicació de la sentència del Tribunal Suprem que obliga la Generalitat de Catalunya a tornar les obres.

Ho ha avançat la consellera d’Educació, Cultura i Esport del Govern d’Aragó, Tomasa Hernández, que aquest divendres ha parlat per telèfon amb la seva homòloga de Catalunya, Sònia Hernández, que li ha transmès que no hi haurà problema perquè els tècnics d’Aragó siguin al MNAC. El Govern regional també ha enviat una carta comunicant-ho oficialment.

Hernández ha recordat que, en la fase d’execució voluntària de la sentència del TS, el MNAC va presentar un escrit de manifestacions "anòmal" assenyalant que era "impossible" complir la sentència per l’estat de les pintures. Ara el museu té un termini d’execució forçosa de la sentència sota les ordres del jutjat de primera instància número 2 d’Osca.

El Govern d’Aragó va presentar un cronograma al jutge, quan va instar l’execució forçosa, perquè "tingués una visió exacta i objectiva dels tràmits que calia fer per a la restitució de les obres i el temps en què es podia fer", ha continuat la consellera, un cronograma "exigent, però realista". La jutge ha donat al MNAC un termini de 10 dies perquè presenti el seu propi cronograma.

Els tècnics entraran al MNAC per fer una fotogrametria i sol·licitar accés a la documentació que ha elaborat el MNAC al llarg dels anys per prendre les mesures encertades per al trasllat, com recollir informació sobre les condicions ambientals de les sales 16 i 17, on es troben ara les peces, i altres dependències on hagin estat en èpoques anteriors.

"Confiem que la col·laboració del MNAC sigui real, efectiva, activa", ha manifestat Hernández, recalcant que "el MNAC té la voluntat dels seus patrons", ha remarcat Hernández.

Respecte al trasllat de les obres, ha deixat clar que "no hi haurà cap problema que no sigui reparable", indicant que el MNAC ha estat conservant les peces i que ara és necessari tenir un coneixement "exacte" del seu estat.

El Govern d’Aragó admetrà tots els informes que aporti el MNAC però al seu torn elaborarà els seus propis, avisant que si els informes del MNAC van orientats a retenir les obres "no acceptarem aquesta solució". També ha assenyalat la titular de Cultura que "està clar que les pintures són fràgils".

La consellera ha apuntat que el Govern d’Aragó ha renovat la Sala Capitular des del 2016, del que ha aportat informes, i que ha demanat en diverses ocasions accedir a les sales del MNAC sense obtenir resposta, tot i que sí que hi va haver un grup de treball conjunt que va treballar "un dia i mig". "El nostre cronograma no variarà de cap manera", ha conclòs.