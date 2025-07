Per què les vesteixen així?

Fins no fa gaire temps proposava la possibilitat que fos algun roig separatista infiltrat el que escollia els looks de la princesa d’Astúries i de la infanta Sofia. Però crec que ni tan sols Carles Puigdemont els desitjaria tant de mal...

Si durant la seva infància les van vestir de nines repollo provocant més d’una comparació amb les bessones d’El resplendor; durant la seva adolescència anaven vestides com si tinguessin 40 anys. I si bé la imatge de l’hereva a la Corona és un tema extremadament complex; escollir roba de la seva talla, qualitat, que l’afavoreixi i que tingui en compte la seva edat (19 anys) i el segle en què regnarà no hauria de resultar missió impossible (com per exemple, la princesa Amàlia dels Països Baixos).

Òbviament, al ser les filles del Rei, no aniran exactament vestides com ho faria una noia de 18 anys. Però tampoc és necessari que les caracteritzem de Paquita Salas.

No descarto intenció

Hi ha ocasions en què fins la ministra de defensa, Margarita Robles, semblaria transgressora al seu costat. No descarto que hi hagi una intenció en els seus outfits: la roba serveix per recordar-los que elles no són com les altres joves. És una tàctica que també se li va aplicar a Letizia tot just arribar a la família reial quan la van vestir de senyora (van ser només uns mesos, però llavors la reina Sofia semblava la nora en comptes de la sogra...). Però, a diferència de la seva mare, Elionor i Sofia s’han criat en un palau i se suposaria que ja estarien més mentalitzades per al seu rol reial. Un altre motiu per vestir-les de manera tan basta i casposa és que vulguin complir els gustos estilístics dels sectors suposadament més monàrquics i patriòtics d’aquest país –perquè ens entenguem, estèticament seria el 98% dels convidats que van anar al casament de José Luis Martínez-Almeida, l’alcalde de Madrid. Són els que fa uns mesos, quan Elionor es va atrevir a ensenyar un genoll es van escandalitzar... Són els que no entenen la diferència entre un look clàssic (per exemple Kate Middleton) i ranci (les filles de Sarah Ferguson).

Una altra de les raons més populars per mirar d’entendre per què les vesteixen així és que la reina Letizia pretengui destacar per sobre d’elles. Aquesta explicació, tot i que molt freqüent, la descarto: em nego a pensar que una mare (o una dona) no vulgui que la seva filla (o una altra dona que estima) no brilli igual o més. No obstant, és cert que la majoria de vegades (per no dir sempre) Letizia va molt més juvenil, afavoridora i divina que les seves petites.

Potser són la princesa i la infanta les que escullen els seus models i desatenen el consell de l’estilista de Letizia (no ho crec). O potser, afegireu, no volen destacar per la seva roba i només per la seva tasca (¡doncs no ho estan aconseguint!). Queda clar que alguna cosa està fallant. Perquè tot i que la majoria de mitjans siguin capaços fins i tot d’aplaudir la granota vermella que deformava la figura de Sofia el dia de la seva graduació a causa d’un atroç patronatge; és cert que cada vegada s’esforcen més a remarcar que Letizia cedeix el protagonisme estilístic a les filles...

Dimecres passat, en l’entrega dels premis Princesa de Girona al Liceu, la Reina i la princesa van lluir diferents versions d’un esmòquing negre. La infanta, una mica més arriscada, va portar un conjunt de brusa i pantalons amb una espatlla a l’aire en blau nit.

Marca ‘pija’ val·lisoletana

Podríem dir que van decidir optar per la sobrietat. No obstant, quan la família va posar en conjunt va desprendre certa tristesa, dol. És una cosa que no es permetrien en una cita com la cerimònia dels Princesa d’Astúries. És clar que a Oviedo els cedeixen el teatre Campoamor i aquí ja fa unes quantes edicions que se n’han hagut d’anar de Girona. Potser per apaivagar les aigües, Elionor va pretendre fer una picada d’ullet amb les seves espardenyes model Figueres. Llàstima que en comptes d’una firma artesanal catalana es decantés per una marca pija val·lisoletana... Seriosament, ¿qui les vesteix? ¿Otegui?