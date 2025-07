El Parlament reprova la "censura" d''El meu avi' a la Cantada de Palafrugell

El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous una moció de JxCat en què reprova la "censura" de la popular cançó El meu avi, de José Luis Ortega Monasterio, en la tradicional Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell del passat 6 de juliol. La reprovació s'ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups tret de PSC-Units, que ha votat en contra, i Comuns, que s'han abstingut.

L'organització de la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell va descartar el tradicional final al so del tema El meu avi, l'autor del qual, José Luis Ortega Monasterio, un documental de 3Cat va vincular amb un cas d'explotació sexual que la família nega i pel qual ha acudit als tribunals.

No obstant això, en la vetllada del passat 5 de juliol, el públic va acabar entonant espontàniament El meu avi, per culminar la nit, i els quatre grups d'havaneres participants es van acabar sumant a la iniciativa.

A través de la moció aprovada, el Parlament "reprova la censura de l'havanera El meu avi per part del govern de l'Ajuntament de Palafrugell i que va ser corregida de manera contundent per part del públic de la Cantada d'Havaneres de Palafrugell", en una estirada d'orelles al consistori liderada pel PSC.

Així mateix, la moció reclama al Govern que utilitzi "totes les eines" previstes al Pacte Nacional per la Llengua per "lluitar contra els delictes d'odi i discriminació lingüística que pateixen els catalanoparlants", implantar "clàusules lingüístiques per a subvencions i contractes" i desplegar per a abans del 2026 l'oficina de protecció de drets lingüístics que aquest pacte contempla.

"No" a denunciar la companyia Teatro Sin Papeles

Una de les disposicions que finalment no han prosperat -pels vots en contra del PSC-Units, PPC, Vox, Comuns i la CUP- proposava "iniciar les accions judicials oportunes" contra la companyia Teatro Sin Papeles per l'obra que va representar en la presentació de l'Informe de l'Observatori de les Discriminacions a Barcelona 2024 -en què es va fer mofa de l'ús del català- per "delicte motivat per odi o discriminació per raons lingüístiques".

El punt de la moció rebutjat demanava "assumir responsabilitats polítiques" des de l'Ajuntament de Barcelona -que es va disculpar per l'"error" de no haver supervisat el contingut de l'obra- per haver destinat fons públics a un espectacle que la diputada de JxCat Carme Renedo ha qualificat d'"ofensiu" i "lamentable".

Per altra banda, la moció també instava el Govern a exigir "sense ambigüitats" el nivell A2 de català "a les persones a les quals s'exigeixen dos anys de vida" a Catalunya i el nivell B2 per a aquells "a qui se'ls n'exigeixen cinc", amb una entrevista que certifiqués aquestes competències "en tots els casos", una reclamació que només ha comptat amb els vots favorables de JxCat i Aliança Catalana.