"Hi ha gent que veu el flamenc com molt llunyà a Catalunya quan és molt d’aquí"

Fa tres anys, Anna Colom va actuar dalt de la barca de la Gala a Cadaqués i aquest dissabte 26 de juliol, a les nou del vespre, ho farà al Festival Portalblau, al jardí del Clos del Pastor de l’Escala, un altre espai singular i únic. Allà presentarà el seu disc Cayana acompanyada del guitarrista flamenc Ezequiel Coria, responsable de la coproducció del treball, i Pablo Gómez Molina que tocarà la percussió, la flauta i cantarà. Aquesta aposta per un projecte tan personal la fa ser conscient del risc i l’exposició, però ho viu com «un moment molt especial i bonic».

Aquesta serà la segona vegada que actua a l’Empordà?

Sí, últimament hem començat a tocar més a Catalunya, però fins fa poc ho fèiem molt més a Andalusia, Madrid, Galícia... Aquí no tant.

Com s’ho explica? Vostè és de Barcelona i va fer la formació musical aquí.

Sí, principalment a l’ESMUC, però també a la Fundación Cristina Heeren de Sevilla, una escola de flamenc, de cant, de guitarra i de baile molt coneguda. Per una banda, sí que hi ha interès i per altra hi ha un sector que el flamenc el continua veient com una cosa antiga o molt llunyana a Catalunya, una part de la població té més desconeixença sobre el flamenc quan és molt d’aquí, com també ho és la rumba. Barcelona és molt flamenca. Jo visc a La Bordeta i la meva mare és del barri d’Hostafrancs i és superflamenc.

Aquest interès d’on li neix?

Sempre he estat molt enamorada del mestissatge. Quan tenia quinze anys i vivia a Barcelona venien molts viatgers a viure-hi i a buscar-se la vida tocant al carrer i compartint-la. Hi havia moltes manifestacions musicals per tot arreu: molta gent de Llatinoamèrica, del Senegal, del Marroc reunint-se per tocar i d’aquí va néixer el moviment del mestissatge molt potent musical, al carrer, molt espontani també. Eren com jams-sessions continues. Jo estava molt enamorada d’això i tocava la guitarra i la percussió i intentava ajuntar-me amb uns i altres. De petita quasi no havia sortit de casa i tot allò era al·lucinant, un viatge per a mi, no només musical, també de coneixences.

Dins aquest viatge musical també hi va trobar el flamenc?

Sí, quan tenia vint anys me’n vaig anar a viure a Granada i ja havia après a tocar rumba i flamenc una mica amb la guitarra. I ja vaig caure profundament enganxada.

Anna Colom, en una actuació recent. / @MADDALENA.GIUSO

Tot això que explica del carrer, ara està sancionat i, a molts llocs, els artistes reivindiquen tornar a omplir de música els carrers i les places.

Més enllà dels que es busquen la vida, és el fet d’estar tu en una plaça i tocar i compartir i parlar. Qualsevol vida al carrer cada vegada està més restringida. Som més i hi ha molt més turisme i és difícil de gestionar i potser per això acaben prohibint. Abans tot era més senzill i proper. Tal com ha desaparegut una mica a escala social, també musical.

El seu recorregut vital la va dur fins a Granada.

Vaig estudiar Educació Social a Barcelona i vaig estar treballant, però vaig anar a Granada de vacances. Sempre havia tocat i cantat i de seguida vaig conèixer gent i a tocar-hi i vaig voler quedar-m’hi. Vaig apuntar-me a guitarra i fer cante, quan se’m van acabar els diners vaig començar a viure de tocar al carrer i, una cosa em va dur a l’altra i de seguida vaig poder viure de la música i a estudiar allà.

Però després va tornar a casa.

Sí, l’ESMUC va ser per casualitat perquè una companya anava a fer les proves i vaig anar a provar sense imaginar que entraria. Em vaig mudar a Barcelona i va ser guai perquè va ser conèixer més profundament la música amb una visió molt àmplia de diferents estils, d’escriptura, de composició, d’història, m’obria les portes i a conèixer molta gent que estudiava clàssic, barroc, jazz, gospel.. És normal que al final formi part del teu llenguatge.

Cayana és el seu primer treball?

Personalment, sí, perquè he estat molts anys fent projectes més horitzontals i treballant per altra gent, fent gires, fent flamenc tradicional a tablaos, estic a la Gran Gala Flamenca que dirigeix Juan Gómez ‘Chicuelo’ al Palau de la Música i Cayana és la primera vegada que gravo jo un disc amb les meves idees i llenguatge musical. Cayana és un homenatge a diferents folklores dels que el flamenc ha begut al llarg de la història perquè ha nascut i s’ha forjat en una època de molt mestissatge a Cadis i los Puertos, quan Andalusia era un port cap a Amèrica i Àfrica. Els folklores ibèrics han influït al flamenc i l’han fet així de ric com és. Aquest projecte és un repertori flamenc, però també personal i de composicions pròpies i cadascuna és un petit homenatge a aquests folklores que sembla que estiguin amagats i dels que no se’n parla perquè la visió de la música sempre egocentrista i supremacista i és tornar a reivindicar-lo perquè és del que hem begut, no del que hem portat com del que nosaltres ens hem nodrit.

Però Cayana va veure la llum molt temps abans.

El vaig presentar com a concert, sense disc, fa set anys, però després vaig anar tres anys de gira amb Rosalia i es va quedar com un concert de final de carrera. Més tard, he estat mare, va venir la pandèmia i fa un parell d’anys vam fer el disc i el vam presentar de manera oficial. I ara ja estem fent un altre disc i més coses seguint per aquesta direcció.

A l’Escala actua al Clos del Pastor. Els espais reduïts li proven?

Oi tant. En general, els espais íntims són molt bonics sempre perquè és un viatge molt proper i tothom és més partícip del concert. Tothom és un agent actiu i en un lloc petit el públic té molta més força, la comunicació és millor sempre que en un espai gran. Hi ha una màgia especial en els concerts petits.