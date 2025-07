Els concerts de Zaz i The Beach Boys inauguren Sons del Món a la Ciutadella de Roses

Els únics concerts d’aquest estiu a la Costa Brava de la cantant francesa ZAZ, aquest divendres 25 de juliol, i de la mítica banda americana The Beach Boys, demà dissabte 26 de juliol, donen el tret de sortida de la programació de la 18a edició de Sons del Món, una de les grans cites musicals de l’Empordà i la Costa Brava que ja ha venut més de 23.000 entrades. Ubicat a l’espai patrimonial de la Ciutadella de Roses, per l’escenari de Sons del Món des d'avui i al llarg de les properes setmanes hi passaran artistes de primera línia com Rozalén (1 d’agost); Sopa de Cabra i Els Pets (2 d’agost) que 25 anys després compartiran escenari en un concert conjunt pel qual no queden entrades; el raper argentí Trueno (3 d’agost); Rosario (7 d’agost) concert pel que queden les darreres entrades; Kool & The Gang (8 d’agost), una de les bandes de funky més important de la història de la música que ofereix el seu únic concert a la Costa Brava; Ja T’ho Diré (9 d’agost) en el seu concert de retorn després de dues dècades de la seva dissolució; i Mushka i Figa Flawas (10 d’agost), dos dels artistes més importants de la nova escena urbana de casa nostra. Dins els concerts als cellers, encara quedarà per celebrar el concert d’Andrea Motis al celler Martín Faixó de Cadaqués que es va haver d’ajornar per motius meteorològics i que finalment se celebrarà l’11 d’agost.

El village, gran espai d’oci, cultura i gastronomia

Una altra de les ofertes de Sons del Mon és el village que es consolida com un gran espai d'oci, cultura i gastronomia. Obrirà cada dia a les set de la tarda i tancarà a les tres de la matinada. Les entrades per entrar en aquest espai tenen un preu habitual de set euros, incloent-hi una cervesa o copa de vi o aigua. Els menors de 12 anys no paguen.

El cartell del village combina música, circ i dansa, entre altres disciplines. En l’apartat musical destaquen el grup de versions de Jordi Évole, Manu Guix, o Socunbohemio. També cal remarcar la celebració de la primera Festa de La Crema a la Costa Brava que comptarà amb les actuacions de Greta -la germana de Bad Gyal i Mushka-, Scorpio, Dani6ix & Izzkid, Dj Trapella i DJ Surda.

L’espai també acollirà nits temàtiques com la gran festa dance Bojos pels 90 amb David Tavaré, DJ Frisco i Marcos Peón; una sessió remember de la mítica discoteca Picasso de Roses, o un tribut a Abba a càrrec d’Abba Voices. El Village també programa artistes locals com Madame Mustash, Ariadna Vieyra o White Shadow, i no hi faltaran sessions de DJ per allargar la nit fins a la matinada amb DJ Alegre, Sergi Sánchez DJ o Radio Cassette Night. Finalment, l’espai acull també una nit de monòlegs amb Charlie Pee i Ana Polo, i les actuacions de Circ Vermut i de la companyia de dansa Brodas Bros.

El village compta amb una oferta gastronòmica molt variada amb una zona de food truck, un espai gurmet on es poden tastar diversos productes de Km0 o un pop-up de l’hamburgueseria d’èxit Deleito. També acull una barra Estrella Damm, una de còctels i combinats Prèmium, i una altra de vins criança de la DO Empordà. El recinte disposa de seients per a 1.200 persones. Enguany el Village tornarà a acollir les animacions de la Cia TodoZancos, i com a novetat, un màping estàtic projectat a una de les muralles de l’espai arqueològic.