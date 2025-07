El traç sensual de Zina López i el vers seductor d'Albert Carol es retroben sota la llum de Cadaqués

El que es va iniciar com un intercanvi d'il·lustracions i poemes entre l'artista multidisciplinària Zina López i el poeta Albert Carol va prendre, l'any passat, forma d'exposició, A frec de pell i de vi al celler Espelt de Vilajuïga. Aquell diàleg, convertit en una celebració i exaltació de l’amistat, la tendresa i la lentitud, no s'ha aturat aquí i fa pocs dies els dos artistes van inaugurar una nova aventura creativa, que continua construint ponts entre pintura i poesia, i que s'ha donat a conèixer en una nova exposició batejada com Els cossos lloc, a la Societat l'Amistat de Cadaqués, poble que Zina López sent com «casa» seva. "Els cossos lloc parteix d'una cruïlla, d'un punt de trobada, un punt on es troben tots els cossos d'una mateixa persona (físic, mental, emocional, psíquic, energètic i espiritual) quan s'entreguen a la vivència del propi cos", descriuen els creadors en el text explicatiu del catàleg de l'exposició. "Un cos lloc és alguna cosa semblant al plaer absolut. O al no res més ple que et puguis imaginar. S'assembla a un plaer absolut ple de pau. Però és un lloc", afegeixen.

Tres de les peces que presenta Zina López a la Societat de Cadaqués. / Zina López

En el mateix catàleg, la historiadora de l'art Ruth Garcia posa l'incís en el bagatge de Zina López com a ballarina, que la duu a conèixer com es comporta el cos en moviment, però també com a doula, acompanyant amb cura a les dones durant l'embaràs i la maternitat, quan el cos es transforma per donar vida. Aquests coneixements i aprenentatges són fonts de les quals beu la seva faceta d'artista. Zina López, descriu Garcia, "fa del seu cos una eina de treball i d'exploració" i sobre aquest medita "d'una forma profunda i des d'una altra visió més personal". En aquesta nova ocasió, prenent també com a punt d'inspiració una desena de poemes breus d'Albert Carol que evoquen la proximitat del cos estimat que es pot desitjar, que es pot habitar, que esdevé refugi, casa o plaer. Com a exemple, el poema número VI que proclama: "veure el teu cos i dir-ne casa és una metàfora continuada / una triple al·legoria: espai, temps i el desconegut. / habitar-la és fer visible l'invisible".

L'exposició Els cossos lloc es pot visitar fins aquest diumenge 27 de juliol, de les 17 a les 22 hores, tots els dies.