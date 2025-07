Jordi Isern i el misteri indefinible de l’existència

Jordi Isern (Sant Feliu de Llobregat, 1962) valora molt quan algú li escriu per transmetre-li què ha sentit o què li ha succeït davant les seves obres. «Quan exposes, el feedback és mínim. Tu deixes l’obra i no saps gairebé mai què passa», explica. Així, fa un any, mentre creava les nou peces que aquests dies exposa a l’antic convent de Sant Agustí, a Castelló d’Empúries, va anar convidant grups de vuit persones de diferents camps, que no es coneixien entre elles, i els va mostrar, amb calma, peça per peça. Aleshores sí que va néixer el diàleg anhelat, «la mirada conjunta» que omplia de significat i caliu «el desert i la solitud» en la que sent viu l’artista, en general, a Catalunya i Espanya malgrat ser aquesta una terra d’alta densitat creativa. «Aquí si treballem és més pel que experimentem en el taller, no per la resta», reconeix. Tot i això, i malgrat una salut delicada, ell continua perquè creant apaivaga una necessitat: cercar les respostes als misteris de l’existència.

Gent visitant l’exposició a Castelló el dia de la inauguració. | EDUARD MARTÍ

Jordi Isern va estudiar Belles Arts a Barcelona. S’hi va estar quasi una dècada, fins als trenta, quan va marxar a Àsia per fer la tesi doctoral sobre el buit en la pintura occidental que el va dur a resseguir l’expansió històrica del budisme i la ruta de la seda. Aquell va ser «un viatge definitiu» i transformador que el va dur, després, a entomar decisions vitals importants. Isern no només va prendre consciència de la necessitat de silenci i d’un contacte molt íntim amb la natura sinó que va forjar tot el cos filosòfic de la seva obra lligat a Orient i la influència oriental. Però això no neix del no-res. Explica que, de jove, va estar molt influït per Antoni Tàpies a qui va conèixer i, sobretot, es va convertir en assidu de la seva biblioteca que custodia grans tresors bibliogràfics d’art oriental.

Tretze mesos va dedicar Jordi Isern a viatjar i dos anys més els va passar tancat en monestirs per escriure. «Pensava que podria combinar l’escriptura i la pintura, però no, perquè escriure és reflexionar i, per mi, pintar és tot el contrari; jo només sé fer una cosa». Reclòs, però va descobrir «el plaer intel·lectual», a diferència dels temps de formació quan es passava el dia pintant en el taller amb els companys fora d’hores i amb molta passió. «No volia acabar la tesi, ho estava gaudint tant que anava fent annexes fins que vaig dir prou perquè ja no em quedaven referències ni fonts on buscar», rememora. Tot aquell temps d’estudi el va dur a concloure que «l’art és la millor eina per parlar dels misteris i no la raó, que queda molt limitada. Era absurd continuar intentant acotar coses que jo experimentava al taller, ja no em calia intentar definir allò indefinible».

Quan Isern va tornar a Catalunya, es va instal·lar nou anys a la Garrotxa on va fer de professor d’arts i oficis i el 2005 va deixar Ensenyament i es va dedicar exclusivament a l’art. Des d’aleshores ha viscut a Sant Iscle d’Empordà i actualment viu a Torroella de Montgrí.

Jordi Isern defensa que l’art ha de qüestionar les grans preguntes de l’existència humana, que ha d’anar directe a allò essencial, que ha de poder reunir veritat i bellesa; «Si no hi ha alguna causa profunda a explicar, la bellesa queda superficial». Ara, afegeix, «lamentablement vivim uns temps on predominen els artificis enginyosos i els efectismes banals». Al mateix temps, argumenta que la pintura li permet sentir que tot està interconnectat, «malgrat la frontera il·lusòria que, des de petits, ens esforcem a construir entre nosaltres i el món». Sovint experimenta la sensació de ser una «antena» d’alguna cosa més gran, que el sobrepassa. Isern parla de la transcendència que, literalment, significa «sortir d’un mateix» i per a ell el procés creatiu li serveix per apropar-se a allò que considera més real, en adonar-se’n que només hi ha un Tot.

Imatge de l'espai durant la inauguració. / Eduard Martí

Per a l’artista, el cos és «un resum complet de l’univers» i les seves obres es llegeixen com mapes còsmics. Aquest «no dualisme», Jordi Isern l’intenta explicar pintant, tot i que té clar que no se’n surt, «perquè no hi ha manera d’explicar-ho». Ell, però no se’n lamenta perquè el més important, afirma, és el que succeeix de manera íntima i imprevisible dins del taller i cada exposició és simplement una acumulació de rastres d’aquesta vivència privilegiada.

«Resguardar la mirada»

Les peces que exposa Isern a Castelló, sota el títol Anagnòrisi, han estat treballades amb lentitud durant els darrers cinc anys. Aquesta mostra del convent de Sant Agustí es converteix finalment en una mena d’escenografia de la qual Isern ha tingut molta cura «de no distreure la mirada amb cap mena de discurs, ni texts ni títols», per facilitar la concentració quan la gent s’enfronta directament amb l’obra. L’artista defensa que hi ha un tipus de coneixement que és exclusivament visual i que es transmet d’una manera ancestral. «Hi han imatges que t’arrosseguen la mirada i que et poden quedar gravades tota la vida, malgrat desconèixer els codis d’aquella cultura en particular, són com atemporals i universals, per la veritat que contenen». També l’ajuda l’espai. De fet, ell sempre cerca llocs que conviden al silenci, cosa que l’allunya de les galeries, escenaris sovint plens de distraccions. I l’objectiu, explica, no és altre que crear un clima determinat de meditació, d’introspecció.

L'exposició de Jordi Isern, comissariada per l'historiador de l'art Enric Tubert, es pot visitar fins al 17 d'agost.