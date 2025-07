Doble presentació a l'Empordà de l'exitosa novel·la 'Diagonal Manhattan' de Xavier Bosch

L’escriptor que més ven per Sant Jordi els últims anys, Xavier Bosch, visita l’Empordà per partida doble aquesta setmana per presentar la seva última novel·la, Diagonal Manhattan. Aquest divendres 25 de juliol, a dos quarts de vuit del vespre, és el convidat del cicle Punt de Lectura d’Agullana i dilluns 28, a dos quarts de set de la tarda, passarà pel Cercle Sport de Figueres. En aquesta última noveŀla, Xavier Bosch mostra de nou la seva habilitat narrativa i sedueix als lectors amb uns personatges dels quals sempre volem saber més, ens dissecciona la cara oculta del màrqueting més descarnat i ens manté atrapats en una història que ens porta més lluny del que imaginàvem.