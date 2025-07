Cindy Soula trasllada els plaers de la infància en imatges i colors, a Cadaqués

Cindy Soula és occitana i solar, com suggereix el seu cognom. Gairebé veïna de Catalunya, viu i treballa a Montpeller. Enfocada vers els altres i, alhora, cap al seu interior, la pintura és per a ella un acte de trobada. Les seves obres ja han estat apreciades a França, Itàlia i Ucraïna. Ara, aquests dies i fins al 27 de juliol, Cindy Soula exposa a la Societat l’Amistat de Cadaqués amb el desig de convidar a tothom a descobrir i degustar els seus Biscuits salés, com ha batejat l’exposició, que parlen d’ella.

"Vaig néixer en una família d’artesans forners i pastissers", confessa l’artista. "Vaig créixer en l’univers dolç i perfumat de la pastisseria. Amb aquesta sèrie, Biscuits, ressorgeixen els plaers de la infància en una barreja d’imatges i d’olors. El treball acurat dels pastissers que he observat alimenta avui la meva pràctica com a artista. Aquesta sèrie és una producció acolorida per alegrar el present", admet la creadora.

No són els únics treballs que Cindy Soula presenta a Cadaqués. També exhibeix altres llenços de la sèrie Océan, un tema que l’inspira, l’aigua, tant com a dona com a artista. A la seva imatge, entre força i dolçor: "Sempre m’he sentit atreta per l’aigua. Recordo els banys de la meva infància. M’agrada observar mars i oceans. Mai no em canso del seu espectacle en moviment, em deixo portar per les onades cap a un viatge d’introspecció", precisa tot afegint que "a través d’aquesta sèrie, he volgut mostrar la potència de l’oceà però també la seva presència acollidora, el contrast de colors entre contrallums i lluentors".

Altres exposicions

Aquesta no és l’única exposició que s’exhibeix aquests dies a la Societat de Cadaqués. Dissabte passat també es va inaugurar la proposta de Zina López i Albert Carol que es podrà veure fins aquest diumenge 27 de juliol. Tot seguit prenen el relleu, a partir de l’1 d’agost, Narcís Bosch i Art a Cadaqués, amb el col·lectiu CREA.