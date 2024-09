L'aïllament centra el segon Cicle de Cinema Arxipèlag de Cadaqués

07.09 Inauguració. Sessió de curtmetratges documentals

20h. Teatre art i joia

Sarajevo film festival Film de Johan van der keuken

Boja d'Anna Fernandez de Paco

Antonio Negri de Marine Hugonnier

08.09. Letter from a Filmmaker to his daughter d'Eric Pauwels

Presentació a càrrec de Júlia Pérez i Gonell

20h. Teatre art i joia

13.09. No sex last night de Sophie Calle

20h. Teatre art i joia

14.09. Pacifiction d'Albert Serra.

Cortesia de Galeria Cadaqués i Huc Malla

20h. Teatre art i joia

20.09. Isla desnuda de Kaneto Shindo

20h. Teatre art i joia

21.09. News from Home deChantal Akerman

Presentació a càrrec de Julieta Averbuj

20h. Teatre art i joia

27.09. Sessió de curtmetratges d'art feministes.

20h Corral de la Gala

Presentació a càrrec de Mireia Montané

Ana Mendieta

Fina Miralles

Women I love. Barbara Hammer

Semiotics of the Kitchen. Martha Rosler

28.09. Clausura. Sessió de curtmetratges experimentals.