Figueres celebrarà els 50 anys del Museu Dalí amb un gran acte popular que recordarà el dia de la inauguració

Figueres celebrarà el 50è aniversari del Teatre-Museu Dalí el proper 28 de setembre amb un gran esdeveniment popular que recordarà la històrica inauguració de l'any 1974. Aquest acte commemorarà l’obertura del museu amb un programa ple d’activitats lúdiques i culturals per a tots els públics. Un dels moments més destacats serà la presentació d'un pastís únic degrans dimensions creat pel reconegut pastisser Christian Escribà i els pastissers de Figueres, que homenatjarà el Teatre-Museu Dalí. A més, es distribuiran galetes commemoratives amb la forma del pa de tres crostons dalinià, en referència als elements que decoren la façana del museu. El mateix dia hi haurà un videomapping, cercavila amb gegants o la reedició del cartell original de la inauguració. També hi haurà una taula rodona, visites guiades, un conte teatralitzat i bigotis "dalinians" que es repartiran entre els assistents.

Una tarda popular i lúdica

Les activitats començaran a dos quarts de sis de la tarda a la plaça de l'Ajuntament amb una cercavila encapçalada pels gegants Dalí i Gala, acompanyats pel grup Mini-Stress i sardanes amb la Cobla Sant Jordi. Aquesta cercavila finalitzarà a la plaça Gala Dalí, on se succeiran els parlaments oficials i la presentació del pastís. La jornada culminarà amb un espectacle de videomapping, que es projectarà a la mateixa plaça en diverses sessions al llarg de la nit.

Durant tot el dia, els visitants podran gaudir de visites guiades i tallers gratuïts al Teatre-Museu Dalí, així com de la distribució de bigotis "dalinians" per als assistents. A les dotze del migdia, la Biblioteca Fages de Climent acollirà un conte teatralitzat per als més petits, basat en la vida de Salvador Dalí.

El dia abans de la jornada, divendres 27 a dos quarts de vuit del vespre, sota la cúpula del Teatre-Museu Dalí, se celebrarà una taula rodona titulada “50 anys del Teatre-Museu: visions de Dalí a recer de la seva obra magna”, amb Montse Aguer, Francesc Fontbona, Montse Frisach i Lluís Nacenta com a ponents i moderada per Maria Palau.

Actes a la biblioteca

En paral·lel, aquest setembre la Biblioteca de Figueres acull una mostra, una conferència i un club de lectura. Des d’aquest dilluns i fins al 5 d’octubre l’equipament mostra una selecció de documentació del seu fons. L’exposició recull informació, cartells, programes de mà i fotografies referent al procés de creació del Teatre-Museu Dalí, que va començar el 1961 amb l’homenatge de la ciutat de Figueres al pintor. La selecció compta amb documents de publicacions periòdiques de l’època (com Ampurdán, Canigó, Los Sitios, La Vanguardia, Sábado Gráfico i Gaceta Ilustrada), del fons retrospectiu de la biblioteca i de documents recollits per personalitats com Jaume Maurici, Montserrat Vayreda o Josep Maria Ortega i oferts en donatiu a la Biblioteca.

El dilluns 23 de setembre a les set del vespre, la biblioteca acollirà la conferència 'La biblioteca de Salvador Dalí. Un laboratori d’idees', a càrrec de Carme Ruiz, sotsdirectora de Col·leccions i Exposicions de la Fundació Dalí. A més, el periodista i expert dalinià Josep Playà coordinarà el club de lectura 'La vida secreta de Salvador Dalí' entre el 19 de setembre (dos quarts de vuit) –amb pautes per a la lectura- i el 4 de novembre i el 19 de desembre (dos quarts de set) –amb tertúlia per a usuaris de la Biblioteca i per a membres dels Amics del Museu Dalí, respectivament.

Un dia històric

El Museu Dalí es va construir sobre les restes del vell teatre de Figueres, parcialment destruït durant la Guerra Civil. Salvador Dalí va decidir convertir-lo en la seva obra mestra, i el museu es va inaugurar el 28 de setembre de 1974 amb un gran acte protagonitzat per Dalí i Gala, amb cobertura mediàtica internacional. Per aixxò, per commemorar el 50è aniversari, Figueres, la Fundació Dalí i els Amics dels Museus Dalí han creat aquest esdeveniment popular que busca recrear l'esperit d'aquell dia històric, que va consolidar Figueres com un centre cultural de referència mundial. "Volem que aquell dia el món miri a Figueres, de la mateixa manera que es va fer el 1974 ", ha afirmat la regidora de Cultura, Mariona Seguranyes durant la presentació dels actes que ha tingut lloc aquest matí a la plaça Gala Dalí. "Es tracta d'una programació ambiciosa d'actes per enaltir Dalí, el seu teatre i la seva ciutat, Figueres", ha destacat Montse Aguer, directora dels Museus Dalí. També han intervingut a la presentació Manel Rodríguez, regidor de Promoció Econòmica, i Carles Ayats, president dels Amics dels Museus Dalí i una representació dels pastissers de Figueres.