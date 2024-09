El FITAG tanca amb més de 4.000 espectadors i amb les entrades exhaurides en bona part de les propostes

El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG) ha posat punt i final aquest dissabte a la seva 24a edició amb més de 4.000 espectadors i amb les entrades exhaurides en bona part de les propostes. El FITAG, que s'ha celebrat del 27 al 31 d'agost, ha comptat amb la participació d'una vintena de companyies d'arreu del món. Des de l'organització, a més, destaquen l'increment de públic local, especialment en els espectacles de Girona, i una gran afluència en les representacions als municipis. També han tingut molt bona acollida els espais habilitats especialment per a aquesta edició, com el refugi antiaeri del jardí de la Infància, on es va poder veure un espectacle i es va oferir un taller.

Els participants i espectadors del FITAG també han pogut visitar La Prèvia, un espai situat a la plaça de l’Hospital, davant de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona, que cada vespre dels dies del festival s’ha convertit en un punt de trobada entre companyies i públic. En aquesta línia, també ha tingut una gran resposta el FITAG de Nits, un espai d’improvisació, en què actors amateurs o, fins i tot, gent del públic han pujat a l’escenari per mostrar el seu talent.

L’esdeveniment també ha apostat amb força en aquesta edició per l’accessibilitat, per poder arribar a tots els públics. En aquest sentit, hi ha hagut espectacles accessibles per a persones amb ceguesa, per a persones amb sordesa —amb llenguatge signat en català— i espectacles amb sobretítols. A més, l’espectacle 'Exácticamente diversa' d’Ezezagunok comptava amb 22 persones amb diversitat funcional i la companyia Delit, amb una actriu amb cadira de rodes.

El vicepresident i diputat de Cultura, Jordi Camps, ha posat en relleu l’èxit d’aquesta edició. "Aquest és un esdeveniment consolidat, que any rere any ha sabut fusionar tradició i modernitat en els seus espectacles. L’any que ve, arribarem a la 25 edició; serà una fita molt important i tenim ganes de celebrar-ho d’una manera molt especial", ha assegurat.