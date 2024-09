Una exposició recull com la premsa de l’època va viure la inauguració del Teatre-Museu Dalí fa cinquanta anys

Sobre una de les taules de consulta del segon pis de la biblioteca Fages de Climent de Figueres, les bibliotecàries Nati Vilanova i Ester Arché examinaven atentament, la setmana passada, el material de premsa que conserva l’equipament vinculat a la inauguració del Teatre-Museu Dalí. Molt abans d’aquella data històrica, el 28 de setembre del 1974, ja es parlava a bastament als mitjans d’aquest gran projecte museístic que, sense cap mena de dubte, va transformar el futur de la ciutat convertint-la en un enclavament artístic mundialment conegut. Des d’aquest dilluns, bona part d’aquests documents s’exhibeix a les vitrines destinades a exposicions temporals de la biblioteca, una activitat que se suma al programa d’actes que es dona a conèixer públicament aquest mateix dimarts i que culminarà el dissabte 28 coincidint amb l’efemèride: els cinquanta anys d’aquella popular inauguració presidida pel matrimoni Dalí.

Alguns dels reportatges i articles que li va dedicar la premsa i que conserva la biblioteca de Figueres. / Cristina Vilà

Bona part del material que ara es mostra ja s’havia començat a recollir quan la biblioteca estava ubicada a l’antic edifici, al carrer Ample. "Abans es retallaven articles de diaris i revistes i fulletons i les bibliotecàries els guardaven en una mena de dossiers", rememora Vilanova confirmant que aquest buidatge, avui en dia, és impensable i que és més una tasca que fan els investigadors a partir de la premsa digitalitzada a les hemeroteques. En aquest cas, tots els articles i reportatges tenen en comú el fet que apareix el nom de Dalí i que van des de l’any 1961, quan se li fa l’homenatge a Dalí i es comença a parlar de la possibilitat de construir el museu -un de molt curiós el signa el pintor Ramon Reig-, fins al 1974. Cal destacar els publicats al Semanario comarcal Ampurdán o els diaris Los Sitios i La Vanguardia Española així com Canigó, Sábado Gráfico o Gaceta Ilustrada. Als articles els acompanyen fotografies que aporten molts detalls. Els documents més antics els van trobar dins una carpeta amb un títol ben poc explícit: Artículos. A aquests, cal sumar els que s’han guardat en l’etapa més moderna de la biblioteca i fruit també d’algunes donacions interessants que els hi han arribat procedents de diversos fons. El primer, el de la poetessa Montserrat Vayreda, que conservava una carpeta recollida pel també poeta figuerenc Jaume Maurici, i el segon, pel periodista Josep Maria Ortega, traspassat el maig passat i qui era un gran apassionat del món dalinià havent conservat molts reportatges que li havien dedicat al mestre la premsa estrangera com Le Figaro.

La invitació que es va fer per assistir a la inauguració fa cinquanta anys. / Cristina Vilà

La invitació a la inauguració

A banda dels articles recollits, també hi ha altre material documental ben curiós com és la mateixa invitació que va trametre l’Ajuntament de Figueres, en nom de Gala i Salvador Dalí, per assistir a la inauguració i que llueix estampat amb el segell fet especialment per aquell dia quan li van atorgar al pintor la medalla d’or de la ciutat.

Paral·lelament a aquesta exposició, les responsables de la biblioteca tenen previst fer altres activitats culturals vinculades a l’aniversari, entre elles algunes xerrades, una hora del conte i, fins i tot, un club de lectura. Tot això se suma als actes que es promouran a la ciutat com la presentació d’un llibre sobre el Teatre-Museu o una exposició.