La cara B de l'Acústica de Figueres, un festival que atrau cent mil espectadors

Un any més, el festival Acústica ha tornat a ser un pol d’atracció de públic. Els organitzadors parlen de més de cent mil persones ocupant el centre de la ciutat, cent mil persones de totes les edats i condicions, que viuen a Figueres mateix o que arribaren de la resta de l'Alt Empordà i de més enllà. Més de cent mil persones gaudint de la música i consumint —una cosa que és, sens dubte, un dels objectius del festival— ja sigui fent estada en hotels, hostals i pensions figuerenques, menjant en bars i restaurants o als foodtrucks instal·lats en algunes places o a les barres ubicades als carrers a tocar els escenaris o al bell mig de la Rambla. En aquestes barres, justament, l’única manera de consumir era adquirint a les taquilles, per 1 euro, el got reciclable i solidari, enguany a benefici de l’associació TEA. Aquest gest, el de comprar el got, amb la impossibilitat de ser servit si portaves un got reciclat d’una edició passada o d’un altre festival i no el de l’Acústica d’aquest any, va aixecar molta polseguera a les xarxes sobretot arrel d’un post a X (antic Twitter) de Xavier Roca Nadal que va aixecar la llebre posant en evidència una situació viscuda per molts. Roca va explicar que al no estar d’acord havia fet la denúncia corresponent tot i "que em van posar moltes traves a l’hora d’omplir el full de reclamacions" i que, finalment, ho havia fet a casa perquè "no em van voler facilitar cap bolígraf ni molt menys firmar-lo". Finalment, Roca va explicar que havia acabat consumint als bars de la Rambla i gaudint del festival que, d’altra banda, va informar irònicament, davant la pregunta de què li havia costat l’entrada, que aquest és el segon festival gironí més subvencionat per les administracions públiques, després del de Porta Ferrada, havent rebut 3.271.981 euros entre els anys 2014 i 2023.

Hola @jordimasquef, al "meravellós" acústica de Figueres, no em volen servir una beguda amb un got que no sigui al de l'acústica, se suposa que la gràcia d'aquests gots és que són reciclables i ens obligueu a comprar-ne 1 si o si?

Es vergonyós. pic.twitter.com/HSRQBn58L5 — Xavier Roca i Nadal (@xaviroca97) August 30, 2024

Una altra de les cares B del festival, que enguany ha solucionat positivament les entrades i sortides per accedir a la Rambla amb més control, és la neteja de la brutícia i restes deixades per aquests més de cent mil assistents. Així que, malgrat el dispositiu ampliat del servei de neteja, elogiat efusivament per l’alcalde Jordi Masquef, també a les xarxes, aquest va centrar tots els seus esforços a les zones més freqüentades pel públic, obviant bona part dels carrers adjacents a tocar el centre i els barris de la perifèria on van aparcar els espectadors. Així, els veïns que hi viuen tot l’any es van aixecar l’endemà trobant-se pixades a la porta de casa, vòmits, ampolles trencades en mil bocins i llaunes de cervesa.

