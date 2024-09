L'Acústica de Figueres tanca una edició d'èxit amb més de 100.000 espectadors

Eñl festival Acústica de Figueres ha tancat aquest diumenge al vespre la 21a edició igualant el nombre d'assistents d'anys anteriors, que segons els organitzadors són més de 100.000 persones en els quatre dies de programació. Figa Flawas, The Tyets, Mushkaa i Julieta són alguns dels noms que han atret més espectadors. De fet, els organitzadors i la Guàrdia Urbana de Figueres van tancar la Rambla la nit del dissabte per superar l'aforament màxim permès (10.640 persones). El festival assegura que aquestes bones xifres d'assistència els avalen com un dels festivals més multitudinaris del país i s'erigeixen com un referent musical que serveix per tancar l'estiu.

Malgrat les previsions de pluja i alguna gota que ha caigut aquest diumenge, els concerts de la Clicka i l'orquestra Diversiones s'han pogut fer sense problemes i el festival Acústica ha tancat una nova edició d'èxit. Els organitzadors apunten que enguany han igualat les xifres d'espectadors d'anys anteriors, superant les 100.000 persones de públic.

El Festival Acústica fa el salt als tres escenaris durant la segona nit / JORDI CALLOL

La mostra musical va arrencar la programació el dijous amb els concerts de La Fúmiga i Gertrudis que han aprofitat la cita altempordanesa per acomiadar-se dels escenaris. Julieta va ser l'encarregada de posar la cirereta de la nit anticipant una edició de rècord per a la mostra musical gironina.

El divendres va ser el torn d'Els Amics de les Arts, la Ludwig Band i Figa Flawas que van aportar la festa de la nit, mentre que Chanel va posar-hi la nota internacional. La Rambla va omplir-se de gent per ballar i gaudir dels concerts.

Figueres s'encén en una primera nit d'Acústica ben animada / JORDI CALLOL

Una situació que es va repetir el dissabte amb Mushkaa i The Tyets. En aquests dos concerts es va arribar al límit permès de 10.640 persones a la Rambla i per això es van tancar els accessos. Centenars de persones van haver de seguir les actuacions des dels voltants del recinte. Des del festival, a més, remarquen que també han apostat per artistes emergents com Maria Hein, Maria Jaume o Mama Dousha amb una bona acceptació per part del públic, fet que certifica un futur en l'àmbit musical català de cara als propers anys en els diferents gèneres que representa cada un d'aquests artistes.