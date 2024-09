Can Maranges, una joia escalenca

L’Escala tenia tres casalots importants, la Casa gran, l’Alfolí de la sal i can Maranges. La primera d’aquestes cases, situada al port d’en Perris, ja no existeix; antiga casa de descans del baró de Croze, fortificada pels borbònics durant la guerra de Successió (1701-14) i minada per les forces rebels catalanes, després propietat del marquès de Blondel i de la baronessa de Púbol, va ser transformat en l’hotel el Marquesado i es va enderrocar l’any 1978 per fer-hi un edifici d’apartaments que l’enginy popular batejà com «Exín castillos» per la semblança amb un popular joc infantil de construccions.

La segona, l’Alfolí, situada a tocar de la platja de les barques, va estar a punt desaparèixer per convertir-se també en edifici d’apartaments, però la tenaç i desinteressada insistència d’un grup de persones del poble va aconseguir que l’edifici passés a mans públiques, se’n fes una magnífica restauració, i es destinés a activitats culturals. La tercera resta encara en mans privades, les de la família Oliveras Maranges, propietaris de l’imponent edifici i descendents directes dels primers habitants de l’Escala.

Segons en Rafel Bruguera, autor del llibre Els Maranges, una nissaga d’escalencs il·lustres i influents, entre els descendents del primer Maranges arribat al port de l’Escala de la vila d’Empúries, hi trobem un diputat a Corts, el primer alcalde de l’Escala, un redactor de la Constitució que donaria peu a la primera República espanyola, un militar que als 19 anys ja va destacar en la defensa dels setges de Girona, o una monja que va fundar la congregació de les Filles de Sant Josep. Va ser un Maranges qui salvà la població de morir a mans de les tropes carlines. També va ser un Maranges qui va promoure les excavacions de les ruïnes d’Empúries molts anys abans que comencessin oficialment…

Hi ha una llarga llista de fets que fan palesa la importància dels prohoms sorgits d’aquest casalot, tot un símbol, edificat molt probablement amb pedres de les ruïnes d’Empúries, i qualificat bé cultural d’interès local.

Els Maranges van ser salvadora a les guerres carlines i pioners en destapar Empúries

El poble de l’Escala té una història que la diferencia dels seus veïns empordanesos, poblacions d’origen medieval, amb una societat tan tancada i rígida com seva l’arquitectura defensiva característica, on sovint no hi havia espai per a innovar i progressar. L’Escala, en canvi, té uns orígens més recents, va ser en els segles XVI i XVII que va passar d’erm deshabitat a terra de promissió per a molts immigrants que buscaven l’oportunitat de prosperar. Els primers, els occitans, bons navegants, coneixedors de les arts de pesca i de salaó, i després molts altres, sempre aportant coneixements i sobretot molt d’això que avui en diem emprenedoria, així es va constituir una població de tarannà obert i igualitari, reflectit en els seus carrers abocats al mar i les seves cases senzilles, de portes amb cortina de malla i pati interior. La gent escalenca fa bé de valorar el seu patrimoni arquitectònic i es pot sentir orgullosa que els edificis singulars no siguin palaus de barons i comptes i grans terratinents sinó petites cases de gent treballadora i llocs públics construïts o adquirits amb esforç i voluntat popular, com l’església, o el magnífic edifici de l’Alfolí convertit en museu i arxiu històric.

Però també, l’Escala, ha estat i és font d’inspiració per a intel·lectuals i artistes. La bellesa del paisatge, la pau d’Empúries, les dunes, la calma de la badia, l’amplitud de l’horitzó, el marc incomparable de l’Albera i el Pirineu conviden a la creació. Pintors com en Rafel Ramis o col·leccionistes com en Joan Puig Guillot han donat el seu llegat pictòric al municipi, que lamentablement resta emmagatzemat, sense un museu on poder ser mostrat al públic.

La casa Maranges, a més de la importància patrimonial que té en si mateixa, reuneix les condicions per a convertir-se en aquest museu. No requereix una gran despesa de restauració, ja que està perfectament conservada i té, a més, a peu de carrer, sis locals comercials que produeixen uns ingressos que podrien ajudar a la compra i manteniment de l’edifici.

Entenem que els propietaris tenen tot el dret a fer el que els sigui més convenient i per tant la casa podria passar a mans alienes al municipi, potser d’una empresa nacional o estrangera, en cas que l’ajuntament no faci efectiu el compromís de compra adquirit i fet públic per l’anterior consistori. Confiem que això no passi, que no es converteixi en un edifici de nom exòtic i contingut eclèctic, i que can Maranges segueixi sent can Maranges, amb la personalitat pròpia del poble de l’Escala.