«Mostrarem el talent precoç d’aquests músics, nens prodigi»

Òscar Dalmau és co-guionista i presentador del concert familiar 'Clàssics prodigiosos', un espectacle que s'estrena aquest diumenge en dues sessions, a les 12 i a les 17 hores, dins el festival Schubertíada. Ho fa, a més, dins l’Espai Misteri de Vilajuïga. En aquesta entrevista dona algunes claus del muntatge.

De quin punt parteix Clàssics prodigiosos?

D’un encàrrec de Víctor Medem, director de la Schubertíada que volia obrir el festival a les famílies amb nens. Jo i ell compartim la passió per la música i l’escola de les nostres filles. La proposta era muntar un concert PER A nens partint de música feta PER nens (prodigi).

Proposen un viatge per les composicions de nens prodigi. De quins nens i quines composicions parlem i quin criteri han aplicat a l’hora d’escollir les peces?

Partim de la gran figura de Mozart i passem per Beethoven, Schubert, Liszt, Chopin, els germans Fanny i Fèlix Mendelssohn, Clara Wieck i Robert Schumann. La selecció del repertori ha estat feina de l’assesor musical i co-guionista de l’espectacle, Pere Andreu Jariod, que ha tingut en compte que fossin peces escrites ( o adaptables) per a piano i viola. I, en alguns casos, amb melodies que remeten al món infantil força presents en l’imaginari col·lectiu. Sempre que sigui possible, mostrarem el talent precoç d’aquests músics, incloent-hi alguna peça d’infantesa o joventut.

Quina dinàmica tindrà?

Anirem viatjant per les composicions de nens prodigi amb breus intervencions meves per explicar els compositors i les peces que escoltarem a través del piano de Noelia Rodiles al piano i Lara Fernández a la viola, i ajudant-nos de la gran pantalla de vídeo que hi ha a l’Espai Misteri per afegir-hi informació i un punt d’humor.

Es dirigeix a un auditori familiar. Això a què els obliga?

A fer un concert on la divulgació és part important. Quan vaig de públic als concerts de clàssica trobo a faltar més comunicació entre els que són dalt l’escenari i els que som a baix expectants. Mirarem de resoldre-ho el primer de setembre escoltant i explicant música clàssica. Des de les partitures, passant pels compositors i acabant per les intèrprets per conèixer també de prop els dos instruments protagonistes: piano i viola.

El poder d’atracció d’aquests clàssics encara és ben vigent?

Oi tant! Per això se’n diuen clàssics.

Què pot seduir als infants?

Que els clàssics també han estat infants, com ells, i capaços de compondre i tocar música.

Com ha estat el treball en equip?

Amb el Pere Andreu hem treballat el repertori i el guió, en col·laboració amb les intèrprets. Hem passat una jornada plegats per escoltar les peces en ordre, i un dia abans dels dos concerts de diumenge assajarem per tenir-ho tot a punt.

