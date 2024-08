La Galeria d’ARTesania de Figueres dignifica el treball dels artesans del territori

Alba Domingo, d’Agullana, és artesana joiera. Durant molts anys, ha compartit una realitat amb la resta d’artesans: fer arribar les seves creacions al públic a través de les xarxes socials i recórrer fires per guanyar-se la vida, un sistema que, els darrers anys, l’estava saturant. «A moltes fires, als artesans ens fan servir per omplir i és molt cansat. Has de fer una gran inversió sense saber si t’anirà bé o no, jugar-te-la al fet que faci bon temps i, sovint, tens davant una competència deslleial ferotge i hi ha gent que et regateja; és molt dur», explica. Un dels seus somnis era «tenir una fira que fos botiga, com un tast de molts artesans». Així, en sorgir l’oportunitat d’un local idoni, l’antiga botiga de ceràmica Cortada, ha nascut La Galeria d’ARTesania a Figueres, el primer espai íntegrament dedicat al món de l’artesania del territori, un aparador digne per als creadors amb el que aquests, diu, «guanyen credibilitat».

Fa anys que molts dels artesans que ara exhibeixen els seus treballs a La Galeria -són vint-i-dos de l’Empordà i de la resta del país- havien intentat agrupar-se. Durant la pandèmia, l’any 2020, van fer el pas per crear l’Agrupació de Petits Productors i Artesans (APPA), un punt de trobada per «fer pinya» i generar una xarxa. Malgrat tot, al final no es van arribar a constituir com associació. «Els contactes, però quedaven i ens trobàvem a les fires», recorda Alba Domingo. Aquelles connexions, doncs, han estat essencials per donar empenta a aquest nou projecte en el qual els artesans disposen cadascun d’un espai dins del local on poden exposar i vendre, al preu que ells dictin, les seves creacions. És un sistema accessible que funciona molt a Barcelona.

Imatge de l'interior de La Galeria d'ARTesania. / Cristina Vilà

Les connexions també van funcionar a l’hora de saber que aquest local, ubicat a l’inici de la Pujada del Castell, estava disponible. L’anterior llogatera, també d’Agullana, li ho va comentar a Alba Domingo qui va prendre el testimoni. La joiera reconeix com la propietària de l’immoble, que cercava algú de confiança i un projecte interessant per ubicar als baixos, li ho va posar fàcil tot i que una de les exigències era no tenir més d’un mes el local tancat. Això va obligar Alba Domingo a fer unes quantes trucades per testejar l’interès d’altres artesans. «Si em deien que venien, ho tirava endavant», comenta. Ho va aconseguir.

Porticons de fusta protegits

Que el local, bellament decorat i amb molta calidesa i personalitat, estigui dedicat a l’artesania, suposa una baula de connexió amb el passat. Domingo explica que quan la propietària ho va saber, va estar «encantada». Val a dir que Cortada havia acollit durant dècades la històrica botiga de ceràmica familiar. A més, és de les poques que encara preserven el rètol original, en el que es llegeix Cortada, i els particulars porticons de fusta de l’entrada, dels pocs que queden a Figueres i que actualment estan protegits i catalogats.

Fa poc més d’un mes i mig que La Galeria d’ARTesania funciona i l’acollida ha estat molt bona, principalment entre el públic figuerenc. «Un vuitanta per cent dels clients són d’aquí i això és molt important, molta gent tenia aquest anhel, que hi hagués un espai així», afirma Domingo. La majoria, assegura, volen conèixer més coses de l’artesà que ha creat les peces i, fins i tot, accedir a la possibilitat de fer peces personalitzades. La gent, doncs, li reconeix un valor al treball fet a mà per una persona propera que poden arribar a conèixer. «M’agrada dir-los el nom i cognom de la persona que ha creat la peça perquè estem acostumats que els artesans són persones sense cara, sense vida i sense història, es deshumanitza», diu, tot afegint rotunda «que sàpiguen qui ho fa, que no és un infant a Bangladesh; sovint mirem cap a una altra banda i és urgent no fer-ho més». Domingo és conscient que «l’objectiu de La Galeria és molt petit, però si aconseguim des d’aquí, des de l’Empordà, que això es valori una mica a tota la comarca, com es feia abans, estarem molt contents».

La vintena d’artesans que Alba Domingo ha seleccionat representen diferents disciplines creatives -màxim dos o tres de cadascuna i molt diferents entre ells- perquè «hi hagi molta varietat i no ens fem competència entre nosaltres». Hi ha des de joies, tèxtil, ceràmica, elements decoratius, objectes reciclats i de toc vintage, il·lustracions, brodats, espelmes ecològiques, entre altres. Cadascun té el seu espai i el presenta com desitja. Són, detalla Domingo, artesans «molt creatius» i constantment inquiets. De fet, sovint rep trucades de molts d’ells descrivint-li les noves peces que estan duent a terme. Molts, a més, col·laboren entre ells, no es fan la competència o indaguen en altres disciplines per experimentar i presentar-ho al públic. Un dels objectius de la impulsora de La Galeria és que tots els artesans venguin peces, repte que aquestes primeres setmanes ha assolit. «Si ells no venen, per a mi és el fracàs», afirma. Posar el nom de La Galeria d’ARTesania a la botiga és una manera, diu Alba Domingo, de reivindicar el sector: «L’artesà és una modalitat d’art i molta gent la devalua, és donar-li la categoria de galeria d’art, però essent tots objectes funcionals.

Joies solidàries

Que Alba Domingo hagi pogut fer aquest pas també s’explica perquè ella sempre ha estat vinculada al món del comerç. Havia treballat més d’una dècada en una sabateria, primer a Figueres i després, per la mateixa marca, a la Jonquera. «L’artesania sempre m’havia agradat i ho feia com a hobby, bijuteria», explica. Així que va decidir deixar la feina i posar-se a estudiar aquesta disciplina artística. Va tornar a Barcelona i es va treure el títol de joieria iniciant el camí de crear els seus propis dissenys i creacions sota el segell ADhoc Joieria.

Les peces solidàries creades entre Alba Domingo i LayPanda. / Cristina Vilà

La Galeria tanca els dilluns i dimarts al matí perquè, com els altres creadors, Alba Domingo també necessita temps per mantenir en marxa el taller on imagina les seves pròpies creacions inspirades, sobretot, en el món natural. Una de les col·leccions de joies, batejada com Tu i jo, que s’exhibeix a La Galeria és la que Alba Domingo va crear amb l’artista LayPanda durant l’etapa posterior al confinament. És una col·lecció solidària i tots els beneficis de la venda del lot es destinen a l’associació sense ànim de lucre Reach de Ripoll que vetllen per la prevenció de l’abús sexual a la infància.

