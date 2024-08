El Sona9, Eloi Duran, Julieta, La Fúmiga i Aldo & Lia inauguren el Festival Acústica

Comença el Festival Acústica. Inaugurat, oficialment, per Mon Joan Tiquat, seguit d'Águeda Segrelles i Ouineta, a partir de tres quarts de vuit del vespre el passat dijous, a la Plaça Catalunya. S'hi van afegir Eloi Duran, el guanyador del Sona9 de l'any passat, Julieta, La Fúmiga i Aldo & Lia per tancar la nit.

Semifinal del Sona9

L'Acústica és un referent entre els festivals de música catalana del país, i així ho demostra el fet que és un dels quatre emplaçaments escollits per escenificar-hi una semifinal del Sona9. La d'enguany, comptava amb Joan Tiquat, Àgueda Segrelles i Ouineta, noms que sonaven entre el públic, que no dubta a preguntar qui era l'artista que hi havia sobre l'escenari.

Mon Joan Tiquat va presentar diversos temes propis com "Jo ja me'n vaig", "Puig menor", "Amics imants" i "Aresta", per oficialitzar la cerimònia. Amb una energia electritzant i moltes ganes de ballar, el cantant saltava entre el piano i guitarra, acompanyat per un contrabaix i una bateria. El vocalista fins i tot va passar pel caixó per arrodonir encara més la seva actuació completament dinàmica. "Portem els deures fets" va assegurar des del micròfon, abans de complir amb els requisits del Sona9; i així va adaptar "Grace Kelly" del cantant libanès Mika, i va musicalitzar el poema "Bed&Breakfast" de Jun Komura. A més, va posar en escena "Àfrica", amb un repàs dels països que integren el continent.

Des d'Albaida, al País Valencià, Àgueda Segrelles va pujar a l'escenari amb la seva veu i una guitarra. I amb això ja en tenia prou per emocionar. Suau, serena i dolça, mostrant un perfecte control de tots els temes, i fent gala dels seus estudis de cant líric, va portar una proposta íntima i emotiva amb els seus temes propis "Mama", "Fresca i sola", "L'avi branques" i "Dos amants". La cantant va musicalitzar el poema "Foc a terra", de Marina Miralles i va versionar al català "La vie en rose" d'Édith Piaf.

Ouineta, des de la Roca del Vallès, va entrar amb energia a la Plaça Catalunya, escenificant les seves coreografies de creació pròpia. Amb una proposta de música pop-electrònica, va presentar "Gorg", "Boomer" i "Wild" i va estrenar "Fatal, fatal". El poema musicalitzat de l'artista vallesana, també va ser "Foc a terra", de Marina Miralles, i va versionar "Amor a ti" del músic Ricardo Gabarre 'Junco', amb la guitarra espanyola en directe, en el moment més íntim del concert.

Eloi Duran, 'El bon nen'

El guanyador de la darrera edició del Concurs, va ser l'encarregat de tancar el primer bloc de concerts de la nit. Eloi Duran va preestrenar el seu nou disc El bon nen amb temes com el darrer Single del cantant, "Foc a les Mans" o "Tinc un Somni", però també va evocar el seu darrer disc El que veig quan miro, amb cançons com "Anamurat". L'artista va posar en escena el seu estil propi d'indie-pop "que cura el cor" amb un ram de flors a què fa referència en molts dels seus temes.

La 'lokura' del concert de Julieta

No hi cabia ni una ànima més a la Plaça Catalunya, un cop van arribar tres quarts d'onze de la nit. La “lokura” es va desfermar entre els assistents pel concert de Julieta, amb el Tu juro la ju Tour 2024. L'artista barcelonina, acompanyada per quatre ballarins, va irrompre en escena amb “Cari” i “Enamorada de tu”, del seu darrer disc 5AM, amb una coreografia electritzant. També va evocar al seu primer disc Juji amb “Si ha de ser serà”, que el públic, completament entregat, va cantar amb l'artista, des de llavors i fins al final del concert.

“Diga'm el que sents”, “T'enxules” i “Com aquell agost” es van afegir a la llista, per passar a un dels grans hits de l'artista; “Trenca'm el cor”. “En mi coche”.

"Ens besem" va pujar la temperatura a l'ambient amb un petó robat al ballarí que va interpretar el tema amb Julieta, abans de continuar amb “Thelma i Louise” i “Haikú”. El públic se les sabia totes, fins i tot la nova col·laboració amb Mushkaa, “Vaya Liada”. L'icònic ‘tu juru la Ju' va sonar també amb "No m'estima +" i amb “Lokura”, que van posar la cirereta al concert, que va concloure amb “Full Romance” i “Avions volant”.

El ritme de l'estiu de La Fúmiga

Passades les dotze de la nit, i amb la música a tot drap, La Fúmiga va irrompre amb la seva característica energia, amb els instruments de vent i des del País Valencià, per presentar el seu nou disc Tot està per fer, amb col·laboracions com "Ja dormiré", amb Figa Flawas, i temes com “Rècord mundial” “Koales” “Que Tia!” “Finals” o “Tornar”. També van evocar “Espremedors”, o “Mediterranea”, així com “Cançons d'amor”, la col·laboració del grup d'Alzires amb Els Catarres.

El vocalista Àrtur Martínez va fer una breu pausa entre cançons per demanar al públic que els ajudessin a repetir una experiència de la seva primera actuació a l'Acústica. Tota la banda es va quedar parada per sentir al públic cantar a cappella “L'Empordà” de Sopa de Cabra. “Privilegiats” de tornar al Festival, segons van assegurar, van continuar amb "Havia de passar", "Ja no fa mal" o "Covards" per demostrar que La Fúmiga és una de les claus de l'auge de la música catalana, i un imprescindible per la banda sonora de l'estiu.

Fi de festa, amb festa, d'Aldo & Lia

Finalment, i per no parar la festa, la DJ Lia Jensen, acompanyada per Aldo Comas, van portar, no només les darreres musicals del panorama musical espanyol com Bad Gyal, sinó clàssics per a la millor festa assegurada, com “Bailar” de Deorro i Elvis Crespo. "Dónde bailan los angeles" és la frase que Comas va pintar davant la taula de DJ, i que, acompanyats amb ballarines de hip-hop, comercial i flamenc a l'escenari, van transportar l'energia al públic de la Plaça Catalunya per posar fi al primer vespre del Festival.