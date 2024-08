«Les nostres lletres reflecteixen la preocupació pel que vindrà»

El figuerenc Oriol Darnés és un dels components del grup Vittara. Aquesta banda d'indie rock actuarà per primera vegada a Figueres el pròxim 31 d'agost a la plaça Catalunya en el marc del Festival Acústica per presentar "Incògnita Brutal".

Aviat ja farà un any que van publicar el seu últim treball "Incògnita Brutal". Com ha anat aquest temps de presentació?

La veritat és que no hem tingut molta oportunitat de presentar-lo perquè és complicat per bandes una mica rares a Catalunya. Pel que hem rebut del públic sembla que ha agradat bastant. Ara ja tenim ganes de presentar el que ve a continuació.

Estan preparant un nou treball?

Sí, la idea és treure un nou EP de cinc temes a finals d'any. Té pinta que quedarà molt bé i hi haurà alguna col·laboració bastant xula. Sempre hem cuidat molt l'estètica i la imatge i amb el nou EP fem un pas endavant en aquest sentit.

Tornant a 'Incògnita Brutal', d'on sorgeix?

La intenció d’"Incògnita Brutal" era fer un disc de llarga durada de deu o dotze temes, perquè vam quedar molt contents del primer EP, però teníem ganes de ser una banda amb un disc sencer. El procés va durar un any, el vam gravar en tres estudis diferents, en tres moments diferents, en tres etapes del 2023. Creiem que ens va quedar un disc de temes més encaixats entre ells i no tan conceptual i es poden notar les diferents etapes en què vam gravar.

I quina és la incògnita brutal que amaga Vittara?

Cada cançó crec que parla una mica de diverses incògnites i al final tot es pot englobar en una incògnita brutal. La idea era parlar d'aquesta incògnita que fa referència a mirar el passat per intentar entendre'l, però que molts cops tampoc pots perquè també et crea una incògnita del futur. Les nostres lletres reflecteixen aquesta manera que tenim d'estar bastant preocupats pel que vindrà i com som persones que ens mengem molt el cap amb el fet d'intentar entendre el perquè de tot, del que vindrà i del que ha passat. A més, volem fer un homenatge molt clar al El Petit de Cal Eril, que al final és la banda que més ens agrada, és la banda que compartim tots els membres i és el principal referent.

Es descriuen com una banda d'indie rock en un moment en què no hi ha gaires grups catalans que ho siguin. Com és?

Al final està molt bé viure de la música, és el somni de tothom, però crec que també has de valorar-ne el cost. Pels referents que tenim, no em veia ni em veuré mai capaç de fer música més comercial o del que es porta ara a Catalunya. Simplement, és una necessitat de fer la música que ens agrada i l'ideal seria trobar la manera de poder compaginar això amb un èxit mínimament comercial. Avui dia és difícil, perquè clarament no és el gènere de música que s'escolta, però tampoc no podem fer una altra cosa perquè és la música que nosaltres creiem que sabem fer, és la que ens agrada fer i és la que escoltem. Jo aniré reivindicant aquests tipus de grups perquè no s'acabin de perdre.

De fet, reivindiquen els grups de guitarres.

M'agrada sentir o pensar que dins de Catalunya s'està generant una escena alternativa interessant, crec que no estem tan sols i també m'agrada pensar que Vittara pot ser com un referent o un inici de tota una onada que pot venir. Durant aquest temps hem conegut persones que ens han donat les gràcies per mantenir viu el rock en català, per apostar per aquest tipus de música. Al final encara té un públic i és un error per part de tothom pretendre que a Catalunya només existeixi un tipus de música. Durant molt temps, la música en català s'ha entès com un gènere i hi va predominar la música trompetera, rumbera i festiva. Ara semblava que s'estava aconseguint canviar, però tinc la sensació que només hem canviat de gènere, però que el fet és el mateix, que és que hi ha un gènere predominant que fa que es mengi tots els altres. Llavors crec que és important apostar per algú o un gènere de música que pugui sortir una mica de la norma i que doni varietat i diversitat a la llengua catalana, també a la música.

El passat mes de juny van llançar el single 'Balena'. De què tracta?

'Balena' és un single que quedarà com a single perquè no formarà part d'aquest EP que comentava abans. Hem volgut que quedi independent, en el seu univers. La intensió que teníem era fer una cançó intentant allunyar de la part més nostàlgica, més trista, i fer un tema més estiuenc, més desenfadat i més simpàtic. Però al nou EP tot això ja s'acaba, torna la melancolia i la nostàlgia.

Fins ara hem parlat molt d'actualitat del grup, de com esteu vivint aquest últim disc, de la banda. Però com van començar?

A Figueres havia tingut diversos grups, però vaig anar a viure a Barcelona pels estudis i allà vaig pensar que havia de trobar una nova manera de continuar fent música. A través de la universitat vaig conèixer un noi que em va dir que volia fer de baixista. Aleshores aquest noi va portar el guitarra i el guitarra va portar el bateria original de Vittara. Ens vam trobar quatre persones que ens agradava la mateixa música i que vam connectar molt bé pel que fa a referències i estil. I poc després vam conèixer la Julieta.

Precisament, el seu primer EP el van fer completament amb la Julieta.

Vam conèixer la Julieta poc després de formar la banda, quan ella encara no tenia res publicat. El bateria la coneixia perquè era del mateix barri i havia sentit a parlar que era una noia que cantava molt bé. Un dia ens vam conèixer, li vam demanar si li venia de gust fer una col·laboració amb nosaltres i va acabar participant en tot el treball.

El dia 31 d'agost actuen a l'Acústica i serà la primera vegada que ho fan a Figueres, la seva ciutat. Com serà aquest concert?

Jo estic molt nerviós. Totes les actuacions me les agafo amb la mateixa importància i la mateixa responsabilitat, però, òbviament, no és el mateix tocar a casa. Tocar a Figueres és tocar a casa, és tocar davant de molta gent, de família, amics, que potser de normal no poden venir o no haurien vingut mai. De cop, al tocar en un marc com l'Acústica, es poden acostar i venir-te a veure. La meva iaia m'ha dit que em vindrà a veure, i em fa molta il·lusió. A més, és molt especial perquè com altres figuerencs és el primer festival que vaig viure i recordo que quan anava a l'ESO vaig dir que un dia estaria tocant l'Acústica.

A part de ser la seva ciutat, una part d'"Incògnita Brutal" es va gravar a Figueres.

Ens vam tancar a un lloc que tinc a Figueres per gravar diversos temes. Per tota la banda, Figueres és un lloc molt especial perquè hi hem passat molt temps. A més, els avis i el pare del baixista són d'aquí. Encara que només jo hi hagi nascut i crescut, és una banda que tothom hi té algun vincle, tots ens hi sentim bastant relacionats, i per això també és especial per a tots.