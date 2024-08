L'artista Ció Abellí, una de les de Caldes

L’escultora i pintora Ció Abellí (Girona, 1963) fa dos anys que es va instal·lar a Figueres, ciutat on també té el taller d’art. Però temps enrere va tenir, i continua mantenint, una forta vinculació personal amb Caldes de Malavella on l’any 2021 es va inaugurar La Dona de l’Aigua, exalçant els beneficis de les aigües termals, una de les seves nombroses escultures públiques com les que té a Figueres i Roses. Així, no és estrany que els impulsors de Tres de Caldes, una mostra d’art amb quinze anys d’existència, la convidessin a participar enguany fent trio artístic amb Josep M. Solà i Provi Casals.

Per aquesta exposició, inaugurada divendres passat i oberta al públic fins a l’1 de setembre en un antic teatre-cinema, popularment conegut com el Casino, Ció Abellí, a la que ubiquem sobretot dins la disciplina de l’escultura, a la que sempre ha donat prioritat, presenta un vessant poc vist: l’obra gràfica i dibuixos pictòrics. Així, Abellí ha seleccionat una col·lecció de dibuixos pictòrics creats amb acrílic sobre paper, però també grafit i aquarel·la. Són paisatges nascuts de vivències personals i habitats per personatges marcats pels colors groc i negre sobre el blanc del paper. Les peces, que van encadenades i que Abellí assegura «no són ni per vendre ni per col·locar en una casa», són fruit «d’un exercici artístic», d’un diàleg que va establir, el 2018, amb el també artista Isaac d’Aiguaviva per encàrrec de la Fundació Fita.

Assistents a la inauguració de l'exposició, la setmana passada, contemplant algunes de les peces de la mostra. / Jordi Jordà

A banda d’aquestes peces, que Ció Abellí estima molt i que s’han vist en poques ocasions, l’artista també mostra una obra més recent, del 2022, que es va veure en una altra exposició a Sant Julià de Ramis: una sèrie d’olis i acrílics inspirats en les arbredes, un concepte que sempre li havia interessat, però que no havia pogut desenvolupar com desitjava fins aleshores. «La humanitat s’entesta a repartir matemàticament totes les coses, fins i tot els arbres els planta a fileres i en ordre perquè tinguin bona fusta en el mínim temps possible, però la meva reflexió és que mai creixen com l’home voldria, és una matemàtica relativa, la de la natura», diu Ció Abellí qui es delecta a captar la llum entre els arbres i la seva magnificència.

L’escultora comparteix espai amb Josep Maria Solà, coordinador d’aquesta iniciativa artística, qui aprofita per presentar obra antiga, dels seus anys de formació, en la que ja es perceben temes que, anys més tard, anirien aflorant. Completant el trio, la reconeguda ceramista Provi Casals amb una selecció de peces escollides en les quals l’aigua ha deixat empremta.