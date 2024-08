La família del fotògraf Josep Esquirol dona càmeres i altres articles a l'Arxiu Històric de l'Escala

Les germanes Marina i Roser Carrascal Miñana, netes de la neboda de Josep Esquirol que va conservar part dels seus articles fotogràfics, han fet donació de dues càmeres originals del fotògraf, de principi del segle XX, en molt bon estat de conservació. També han donat tres mobles de la botiga del fotògraf, on guardava les fotografies originals en paper. En un d’aquests armaris, escrit amb llapis pel mateix Esquirol, descriu els grups de fotos: dones, homes, nens, casaments…. També s'han rebut altres objectes (balances de precisió, planxes de les imatges per editar la “Guia Ilustrada de las Ruinas de Ampurias y Costa Brava Catalana” amb text de Manuel Cazurro, editada i il·lustrada per el fotògraf).

Lurdes Boix, directora de l’Arxiu Històric de l’Escala, destaca l’alt valor d’aquesta donació, sobretot de les dues càmeres, amb les quals Josep Esquirol va realitzar les seves fotografies, així com els objectes que contextualitzen l’obra del fotògraf.

En la mateixa línia, el regidor de Cultura i Patrimoni Històric, Martí Guinart, ha expressat "l'agraïment a la família de Josep Esquirol per aquesta donació, que ens permet continuar explicant encara millor la tasca d'aquest fotògraf, que va ser un dels millors de la seva època, i que vam tenir la sort de tenir al nostre poble".

A l’Arxiu es conserven prop de 3.000 negatius i uns 50 originals que ja han estat restaurats d'aquest prestigiós fotògraf local.

Properament està prevista una exposició de Josep Esquirol amb la presentació d’un vídeo del personatge a l’Alfolí de la Sal-Museu de l’Escala. Actualment, tres fotografies de Josep Esquirol estan exposades al Museo del Prado fins al mes d’octubre, en el marc de l’exposició “Arte y transformaciones sociales en España (1885-1910)”.