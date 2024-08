Tres figueres arrelen al campanar de l’església de Sant Esteve de Vila-sacra

Els campanars de les esglésies solen ser molt atractius pels ocells sigui per fer una aturada o, fins i tot, per niar. En les seves estades «no és estrany, doncs, que transportin llavors», com també ho fa el vent, i que «si plou, la llavor creixi», explica mossèn Manel Masvidal, rector de l’església parroquial de Sant Esteve de Vila-sacra, on, ja fa un temps, que tres figueres, de diferents dimensions, han arrelat al campanar. El Consell Parroquial, conscient del perjudici que pot suposar per aquesta església fortificada del segle XII, de les poques que existeixen, i protegida com a Bé Cultural d’Interès Nacional, ja estudia com retirar-los aviat, aprofitant alguna acció de neteja exterior. Caldrà, però cercar finançament tot i que recorden que l’església «és un patrimoni del poble, de tots» no només del Bisbat de Girona, que és el propietari.

Jaume Amorós, regidor de l’Ajuntament i membre del Consell Parroquial, ens creat fa tres anys i integrat per sis persones que tenen cura voluntàriament de les activitats de la parròquia i del temple en general, no amaga que la situació és fruit «d’un cert descuit en el temps». Jaume Amorós explica, a més, que en ser una església fortificada, a la part alta s’hi acumulen molts excrements dels coloms que caldria netejar més sovint.

Dues de les figueres en el campanar. / Eduard Martí

Si les figueres encara no s’han retirat és perquè el Consell Parroquial ha donat prioritat a altres actuacions inicialment més urgents com ara solucionar uns degoters a l’interior del temple i edificis adjacents que «podrien haver esquerdat les parets». També s’ha fet restaurar les figures dels dos sants patrons del poble -sant Blai i sant Esteve- així com el Crist que presideix l’altar i que estaven malmesos pels degoters; s’han canviat cadires en mal estat i s’ha netejat en profunditat la capella dels Dolors retirant, amb el consentiment del rector, l’únic confessionari que hi havia i que estava corcat. Un dels objectius, diu Amorós, és «adequar aquesta capella per poder-hi fer petites celebracions».

«El Consell té un pressupost molt limitat que es nodreix, bàsicament, de les donacions dels feligresos», explica Jaume Amorós qui destaca la donació que han rebut, recentment, d’una Mare de Déu dels Desemparats que ja llueix. Aquesta manca de recursos per fer el manteniment és una situació amb la qual es troben moltes parròquies actualment. «Per aquestes petites actuacions no hem demanat res, però si cal fer una obra major, haurem de parlar amb el Bisbat», reconeix Amorós qui no descarta fer-ho si el cost de retirar les figueres s’enfila molt, ja que, segurament, s’haurà de llogar una grua per accedir a la part més elevada.

Una de les portes a les quals podrien arribar a trucar és la de l’Ajuntament tot i que, reconeix mossèn Masvidal, «aquest no té cap obligació tot i que aniria bé la seva ajuda». L’alcaldessa, Maria Corbairan, coneixedora del problema, assegura que «l’església és patrimoni del Bisbat i és el Bisbat qui ha de prendre la iniciativa».

