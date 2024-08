"No ens plantegem prou qui eren les nostres mares abans de néixer naltros"

Maria Climent (Amposta, 1985) es va donar a conèixer com una nova veu literària el 2019 amb Gina. Va ser un èxit que la va sorprendre, però que ha consolidat amb la segona novel·la, A casa teníem un himne (L'Altra Editorial) que divendres passat va presentar davant una plaça Major de l’Estrada, a Agullana, plena a vessar, més d’un centenar de lectors escoltant atents detalls de la creació del llibre. Maria Climent va agrair vivament haver travessat el país de punta a punta, seduïda pel lloc i el moment

A la novel·la A casa teníem un himne, l’autora ebrenca Maria Climent apropa als lectors a l’existència d’una mare i dues filles -Erne, Remei i Marga-, a la necessitat de restablir ponts entre elles, a un secret que els ha marcat la vida i a la voluntat de donar-se una segona oportunitat.

A casa teníem un himne arriba després del gran èxit de Gina, que no sé si la va sorprendre molt?

Jo no coneixia res del món literari i no sabia què era normal i què no, si vendre cent o mil llibres. Pensava que era normal que m’entrevistessin a tots els llocs, després ja vaig captar que no, que el llibre estava tenint èxit. Això posava pressió pel segon, sobretot la meva, però també en algunes ressenyes que deien que si allò seria un cop de sort. Va haver-hi moments que dubtava de mi, que si hauria fet el millor i ja no faria res més. El llindar estava que a mi m’havia d’agradar més que el primer i és així, per mi ho és.

Si un treballa, també té possibilitats de millorar.

Sí però no. Hi ha grups de música que treuen un primer àlbum espectacular i un segon decebedor. També en literatura. Hi ha lectors que em diuen que com Gina cap, però la majoria que és millor. També per la meva editora, sobretot, que, per a mi, és la veu que importa.

A casa teníem un himne la narren tres veus femenines. Va ser difícil de trobar aquesta estructura?

Una mica, vam fer sis versions, dos versions per any. La quarta ja van ser tres veus i va ser la meva editora qui m’ho va proposar. Inicialment, ho explicava tot un personatge, la Marga, cosa que es nota perquè és qui té més text, però s’assemblava massa a Gina, lo to i que, al final, era una història explicada des d’un punt de vista femení. I en separar les veus, les dues vam veure que havíem tocat la tecla de l’acord perfecte.

Tres veus i tres personalitats.

La Marga és molt diferent de les altres dues, però el més complicat era diferenciar entre l’Erne, la mare, i la Remei, la filla gran, perquè s’assemblen, però són d’èpoques diferents i els han passat coses diferents. Per això la diferència de dialectes. A la mare, com per edat no va anar a aprendre a escriure en català li deixo expressar-se tal com parla, usant el dialecte brut, no normatiu, molt descriptiu. A la Remei, menys els diàlegs, la faig en estàndard, que és el que t’ensenyen a la universitat, i a la Marga li deixo fer els possessius particulars, una mica també per diferenciar les veus.

Amb aquest gest reivindica la riquesa de la parla de l’Ebre.

Per una banda, hi havia una riquesa dialectal del lèxic i expressions que ja s’estan perdent, que la gent molt jove ja no diu, i intento recuperar-les i deixar-les per escrit. D’altra banda, no tindria cap sentit, és descriptiu purament. En la narració pots optar, ja sigui per un tema editorial, fer-ho en estàndard, però els diàlegs, quin sentit té? Nosaltres no parlem estàndard, ningú ho fa. Per tant, és descriptiu i dona versemblança.

Només arrancar la novel·la el lector ja sap que hi ha una relació difícil entre una mare, que viu nou anys en silenci, i una filla.

És que la mare és rara, un personatge bastant histriònic que el lector m’ha de comprar. Alguns només llegir la primera pàgina diran que no s’ho creuen i tancaran el llibre. No són el meu target (riu).

Entre la mare i les dues filles hi ha molta incomunicació. També entre molts altres personatges.

La comunicació familiar és complicada i m’interessa. Moltes vegades a un estrany o a una amiga li pots explicar coses que no ets capaç de fer-ho als pares. Això passa, no a totes les cases, però jo ho he vist sovint. Té un punt tragicòmic que és molt explotable.

Elles no saben com estimar-se.

Perquè no n’han après. Volia parlar de com s’hereten els traumes. Començant per la mare, filla d’una educació nacionalcatòlica, d’una família que en la guerra es van fer rics, i que té un trauma evident de disciplina i impossibilitat de rebel·lar-se. L’única manera que té és callar i ho porta a l’extrem. Com no podia replicar, aprèn a reprimir-se i ho porta fins al límit que és la seva rebel·lió, paradoxalment. Ella calla com a càstig. I què aprenen les filles? Un altre trauma, no el mateix sinó un altre. I, segurament, elles als seus fills els passaran un altre. Tot i que van millorant, volia que es notés com s’evoluciona.

La Remei té un dilema i decideix anar a la Toscana per trobar-se amb la mare i s’emporta la germana. Necessita l’opinió de les dues.

És una família superdisfuncional. No es poden veure, però, a vegades, és l’únic que tenen. Aquest és un missatge: que tu pots veure la teva família com una colla de friquis i ells a tu igual, però a l’hora de la veritat només tens aquella colla de friquis i, o acabes molt malament o t’hi has d’entendre. Per això són personatges que s’estimen, però no ho saben demostrar. Així i tot, els poses tancats en una masia i s’han d’entendre. Allí afloren totes les coses.

En marxar del poble a Itàlia, la mare els diu: «No puc ser jo amb valtros». Contundent.

L’Erne és una dona que se sent molt jutjada des de l’inici dels temps i és molt cerebral i ja va planificant: la vaig cagar i compliré amb el meu deure, el meu càstig. I aquest és casar-se amb un home que no vol, tindre dos filles i criar-les fins que siguin adultes i hagin marxat de casa i quan ho té fet i l’home s’ha mort, diu que fins aquí la seva condemna. Després, la mare s’adona que potser no ho va fer tan bé com creia, potser no ha gaudit la vida ni els ha ensenyat uns valors correctes a les filles.

"Tu pots veure la teva família com una colla de friquis i ells a tu igual, però a l’hora de la veritat només tens aquella colla de friquis i, o acabes molt malament o t’hi has d’entendre" Maria Climent — Escriptora i traductora

Planteja fins a quin punt s’ha de sacrificar una mare pels fills.

És un tema que no és resolt, dilemes que es plantegen a la vida i que són bastants universals.

Com marxar del poble a la capital i després fer el camí invers. Vostè també l’ha fet.

Si ets de poble és una idea que sempre et sobrevola. Pots no tornar, però segur que ho has pensat en algun moment i potser ho has rebutjat o ho has fet com jo. Has d’estar preparat. Si ho haguera fet als 25, m’hauria ofegat. Ho vaig fer als 35 havent fet tot el que havia de fer fora i tornava en la meva maduresa. La ciutat ja no m’aportava res.

Cada una de les germanes té els seus conflictes. Hi ha un moment que la Remei, quan és a Itàlia, s’adona que cal estimar sense esperar res de l’altre. Una cosa que tots sabem, però pots apliquem.

Sí, quan se veu en un atzucat el que fa és demanar ajuda a sa germana i aquesta respon perquè també té una vida bastant buïda i en els fons s’estimen. I allí estan per resoldre els problemes. Clar, sa mare té un plan i tu l’has de seguir i la Marga s’assembla al seu pare i és molt més visceral i més amorosa.

Una idea del llibre és que mai acabes de saber com és l’altre.

Elles, allà, s’adonen que no coneixien a sa mare, que no sabien què volia ser a la vida, les seves aspiracions o si s’havia enamorat abans, a part del gran secret que es desvela. Això passa molt. Gent que es pensa que sa mare és sa mare i que abans de néixer ells sa mare no era res, quan havia estat una persona que havia fet un camí. Crec que això no ens ho plantegem prou, qui eren les nostres mares abans de naltros. Quan les filles li demanen de tornar al poble, li fa por de tornar-se a esborrar ella de la seva vida. I, la veritat, és que al final no saps què passa, és obert.

Un moment de la presentació del llibre de Maria Climent a l'Estrada. / Cristina Vilà

A Itàlia, l'Erne té una amiga, la Roberta, un personatge fascinant que ha cercat la felicitat i ha reeixit.

És un contrapunt necessari, una dona totalment lliure. Com diu la Marga, un especímen que no havien conegut mai, el d’una dona adulta, lliure i feliç, pensaven que això no existia. Que s’havia casat dues vegades, que quan un matrimoni no li quadrava, doncs, fora. Una mare vocacional. I elles aprenen molt, sobretot, la Marga i l’Ernes d’aquest personatge, un referent que no havien tingut mai.

Aquest és un altre dels temes del llibre, aquesta recerca de la felicitat que, per cadascú, és diferent.

Elles s’adonen que la vida passa. Aquesta és una novel·la sobre les segones oportunitats i el regust que et queda és que tothom té dret a adonar-se d’això.

Cal ser valent.

I ho són, al final.

La Remei, per exemple, semblaria que ho té tot...

Tot, però em resulta súper còmic que dos germanes són súper diferents, no es poden veure perquè cap faria les decisions que pren l’altra, però a la vegada s’envegen: la gran la llibertat de la menuda, i la menuda l’estabilitat de la gran. I cap de les dos és feliç en la seua vida.

Entre les relacions que estableix hi ha la de la Marga i en Jaume, un veí del poble, que ens recorda a aquells primers amors.

És que ho és. Una parella que no s’han donat permís fins que han viscut. Han estat enamorats tota la vida, però no s’han donat permís ni per admetre-ho a ells mateixos. Jo volia que hi hagués una història d’amor acompanyant-les perquè sóc així, pel·liculera. És una història, la d’ells dos, que a mi m’agrada molt, atípica perquè en Jaume és un personatge i la Marga, també, i al final es donen permís de passar del què diran al poble.

Parlant del poble, aquest és un personatge més.

On tothom opina, cert. Allà tots s’ofeguen, marxen, però després tornen perquè troben a faltar la familiaritat d’estar-s’hi.

Ho fan, però amb les seves noves versions.

Sí, perquè és veritat que el poble et marca molt la identitat, no pots oblidar que ets de poble. Si algú parla d’Amposta, jo em giro. Ho portes dins.

A casa teníem un himne ja fa uns mesos que roda. Com ha percebut la rebuda entre els lectors?

En general estic molt contenta i la gran majoria de gent m’ha dit coses bones. Als qui no els hi agrada, suposo que no han dit res. Va ser finalista del premi Òmnium i me l’han traduït al castellà i ara sortirà al francès i al brasiler.

Amb ganes ja de la tercera?

Clar, de començar-la perquè comences però no saps quan acabes. Gina la vaig escriure en tres mesos, però aquesta me n’ocuparia sis, però no tres anys. Ara sé que vull començar, m’he posat de límit el setembre. Tinc una idea. Cal dir que com a negoci no és rentable, però és maco i és bastant vocacional. Jo ho faig perquè crec que és el que sé fer millor, em fa feliç i no hi puc viure, però és un bon sobresou. I seria estúpid no fer-ho, passa que és complicat. La conciliació com a mare no existeix i haig de fer mil històries més si ho vull fer. O aposto fort per la meva carrera literària i patir si em sortirà feina, sempre és un ai, l’aposta és forta perquè no sé si d’aquí quinze anys estaré vivint d’això, potser sí o potser no, i m’hauré passat la vida com una escriptora trista i frustrada, com altres que ho intenten i no arriben. Però ara estic una mica entusiasmada i ho aprofitarem.

Segur que els missatges dels lectors l'empenyen.

Molta gent m'ha dit que feia temps que no s’acabaven un llibre i el meu sí, i això em fa feliç.

Un dels grans secrets és l'humor que conté.

Sempre ho intento, de fet em surt, aquesta veu còmica, sobretot amb mi mateixa, de riure’m de mi i de situacions. I després que toco temes que crec bastant actuals com la precarietat juvenil, el preu de l’habitatge. Allò que diu Marga, que pensava que la joventut durava dues dècades i en relaitat només dura vuit anys. Tinc trenta-cinc anys i no he construït res, no puc tenir fills, ni tinc parella, ni carrera, ni pagar.me un pis. I la Remei és l’altre cara de la moneda, el sostre de vidre, era l’espavilada dels dos, estudien el mateix, fan la residència al mateix hospital i a qui li fan entrevistes per a revistes és a ell i pot anar a jugar a pàdel i fer la cervesa i ella no. I pensa, com m'ha pogut passar a mi, si jo estava preparada per això? Sabia que passaria i no ho he pogut evitar. És un tema que ens passa a totes. La conciliació no existeix. No és el mateix per un home que per una dona. I, en el cas de la dona, no pots evitar renunciar. La pressió és interna i externa. Ho vols fer tot bé i, a la vegada, no vols que el cuidi algú altre, el vull educar jo. I tot això t'ho vas repetint i, al final, vas renunciant a moltes coses perquè saps que aquesta època passarà. Tot és veritat i, a la vegada, tot ho anem retardant, fins i tot, renunciar a la carrera professional. En canvi, un home no té aquest dilema. Tampoc el sentiment de culpa que també carreguem.

A casa teníem un himne Autora: Maria Climent Editorial: L'Altra Editorial Pàgines: 208 Preu: 20 euros

