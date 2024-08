Coneix els grups i els horaris dels concerts de l'Acústica de Figueres 2024

Més de trenta artistes trepitjaran els tres escenaris de la ciutat durant l’Acústica de Figueres.entre el 29 d’agost i l’1 de setembre.

L’organització ha presentat la programació d’enguany en una roda de premsa a l’antiga fàbrica d’Estrella Damm a Barcelona aquest dimecres. L’acte ha comptat amb la presència d’alguns dels artistes com Figa Flawas, Dàmaris Gelabert o Mama Dousha.

Dijous 29 d’agost

La Semifinal del concurs Sona 9 donarà el tret de sortida al festival el dijous 29 d’agost a les 19.45 hores a la plaça Catalunya, on també actuarà el guanyador de l’any passat, Eloi Duran. A les 22.40 hores serà el torn de Julieta, passada la mitjanit La Fúmiga i gairebé a les dues de la matinada, Aldo & Lia tancaran la primera nit.

Divendres 30 d’agost

Divendres tindrà lloc el primer concert de l’Acustiqueta amb Dàmaris Gelabert a la Rambla a partir de les set de la tarda. A les 23.00 hores serà el torn de Chanel amb el seu nou disc ‘Agua’ i la seguiran Figa Flawas a la una de la matinada. A les 19.30 hores, Ataraxia obrirà l’escenari de la plaça de la Palmera, que al llarg del vespre també trepitjaran Sandra Monfort, la Ludwig Band i Mama Dousha.

Per la plaça Catalunya hi passaran els artistes de Figueres Urbana amb Kyo Izzy, F The Kid i Cristina Axinte a partir de les 20.30. A les deu del vespre serà el torn de Gertrudis, i els seguiran els Amics de les Arts, i els DJ Maken Row i Ruben Rider.

Dissabte 31 d’agost

La segona proposta del festival per als més petits de la casa ve de la mà d’Ambauka, que repeteix a l’escenari de la Rambla a partir de les set de la tarda, com l’any passat. També torna Mushkaa, aquest cop a l’escenari principal a partir de les 23.15 hores, després del gran èxit d’assistència de l’última edició. The Tyets repetirà escenari per tercer any consecutiu, a partir de la una de la matinada, amb una posada en escena renovada. Per plaça Catalunya hi passaran Vittara poc abans de les nou del vespre, Guillem Gisbert a les deu, i Vicco a mitjanit. Cosmik DJ tancarà la sessió a partir de les 3.00 hores Aitor Palazuelo serà a la plaça de la Palmera a partir de les 19.30 hores, i el seguiran Maria Jaume, Ginestà i ZetaK a partir de dos quarts d’una de la matinada.

Diumenge 1 de setembre

La Clicka, que per primer cop trepitjarà la Rambla de Figueres a les 18.00 hores, acompanyarà el final de festa que, com ja és tradició, tancarà l’Orquestra Di-Versiones a les 19.30 hores.