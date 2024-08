Vicky Peña reviu Gala a través de les seves memòries al Castell de Púbol

La llum del capvespre estival tenyeix de tons ataronjats els murs del Castell de Púbol, i dona pas a un acte íntim i senzill, però carregat d'emoció. Vicky Peña, una de les actrius amb més trajectòria dins l'escena teatral catalana, emergeix dels jardins en un vestit de setí beix i el recollit característic i icònic de Ielena Ivanovna Diakònova. Gala Éluard Dalí.

«Silenciosa com el cor d'un bosc infinit, enamorada com un jove animal cec, freda com una fruita a l'ombra, forta com els braços oberts d'un roure mil·lenari, protectora com una gruta humida». Aquestes són les paraules que Peña va escollir per llegir davant dels assistents, extretes del diari personal de Gala que la Fundació Gala-Salvador Dalí va publicar l'any 2011, per celebrar els 130 anys del naixement de la musa.

Gràcies a la col·laboració de Bitò Produccions amb el Museu Dalí, la Fundació, i La Roca Village, una cinquantena d'assistents van ser testimonis de la infància de Gala a través de la lectura colpidora i sensible de Peña, ahir a dos quarts de set del vespre al Castell de Púbol L'actriu va repassar peripècies infantils de la petita Ielena, amb els seus germans i cosins, però també els episodis que van esgarrifar la jove Gala, mentre patia l'escarlatina, o sentia la presència del diable cada nit, al costat del seu llit.

La lectura no només va permetre sentir la veu pròpia de la musa, sense Salvador Dalí com a intermediari, sinó que va imprimir la passió per la literatura de Gala, amb descripcions punyents, profundes i complexes que permeten descobrir tots els aspectes que la van definir, no com a la musa de Dalí, sinó com a dona poderosa i inspiradora en si mateixa.

Els assistents també van poder visitar el Castell que Dalí va regalar a la seva esposa, el 1969, i on va ser enterrada, al mausoleu subterrani que l'artista havia dissenyat per a ella.

L'experiència va acostar el públic a la vida privada, personal i més íntima de Gala en un espai carregat d'història i cabdal en la vida de la musa i de l'artista.