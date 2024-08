L’exposició «Bon à tirer» apropa l’univers del gravat d’Antoni Tàpies, a l’Escala

Antoni Tàpies (1923-2012) és un dels artistes contemporanis catalans més rellevants, internacionals i prolífics del segle XX de qui, enguany, es commemora el centenari del naixement. La Fundació Vila Casas, amb la col·laboració de l’Ajuntament de l’Escala, vol retre-li homenatge amb l’exposició Bon à tirer, una selecció de gravats que l’artista va estampar al taller de Joan Roma, un dels gravadors més reconeguts de Barcelona. La mostra, comissariada per Natàlia Chocarro, s’inaugura aquest divendres 30 d’agost, a les set de la tarda, a l’Alfolí de la Sal on es podrà visitar fins a l’1 de desembre. L'acte s'inclou dins la programació de la Festa Major.

Natàlia Chocarro explica, en el fulletó que acompanya la mostra, que els gravats que es presenten van ser «produïts entre els anys 1989 i 1993, moment de plena maduresa de Tàpies». Es tracta de gravats adquirits per la Fundació Vila Casas el 2017 i comptem amb la distinció «bon à tirer», és a dir, vàlid per estampar, descripció que dona títol a la mostra. Els gravats, diu, «mostren la genialitat de Tàpies i brinden l’oportunitat d’endinsar-nos en l’imaginari personal, fixacions, impulsos i reflexions de l’artista transformades en matèria».

Chocarro comenta com Tàpies i Roma «van explorar les possibilitats tècniques de la disciplina artística del gravat». Tal com afegeix, «l’interès per la materialitat de les seves composicions es combina amb la seva sensibilitat i espiritualitat, profundament influïdes pel budisme zen». «La seva producció plàstica comprèn un equilibri entre la mirada universal i transcendent, i l’interès pel món quotidià i domèstic. Així, l’artista comparteix les seves obsessions temàtiques i plàstiques, que fusionen la preocupació pels misteris de l’existència i pel dolor inherent a la condició humana, amb els factors quotidians que reapareixen constantment en la seva obra com els elements antropomòrfics, les xifres, els objectes domèstics, les creus, els grafits o les marques d’escriptura».