Mon Joan Tiquat, Àgueda Segrelles i Ouineta són els semifinalistes del Sona9 que passaran per l'Acústica

Mon Joan Tiquat, Àgueda Segrelles i Ouineta són els tres semifinalistes del Sona9 que passaran pel Festival Acústica de Figueres el dijous vinent a tres quarts de vuit del vespre, a l'escenari de Plaça Catalunya.

Els tres competiran entre ells, i entre nou concursants més, per fer-se un lloc a la final de la plataforma de música emergent dels països catalans que organitzen Enderrock i 3Cat. En aquesta ronda eliminatòria, els artistes hauran de preparar una adaptació al català d'un altre artista i musicar un poema d'un autor novell proposat des de l'organització del Sona9.

Els 12 candidats podran optar al premi Verkami per votació popular, que els atorgarà un passi directe a la final, mentre que les altres tres places les decidiran el jurat del concurs. A la final, els artistes hauran d'enregistrar una cançó original en un estudi professional amb l'assessorament d'un enginyer de so i un productor, i fer un concert de petit format als estudis d'iCAT FM. A més, participaran en una estada a les Cases de la Música per preparar la posada en escena d'una actuació final el 14 de novembre a la sala Luz de Gas.

El guanyador del Sona9 accedirà a la gravació d'un disc i videoclip coordinat per Televisió de Catalunya i una gira de concerts pels principals festivals de Catalunya entre altres premis.

Precisament, en aquesta gira de concerts es troba el guanyador de l'edició XXII del concurs, Eloi Duran, que actuarà a l'Acústica just després de la semifinal per preestrenar el seu nou treball.

Els llocs i els concursants de cada semifinal / Sona9

Mon Joan Tiquat, el trio procedent de Marratxí, presenta un estil de música electrònica, amb arrels clàssiques i interès pel jazz i la improvisació. Presenta una combinació de lletres nostàlgiques i pessimistes, embolcallades en la ironia i l'absurd sobre ritmes inspirats en la natura.

Àgueda Segrelles és una artista d'Albaida, al País Valencià, estudiant de cant líric, que escriu temes al voltant de l'amor, el desamor, l'amistat, la mort i la vida, en diferents ambients i estils musicals. Compon tant en castellà com en valencià i anglès per guitarra i per ukulele, gairebé des dels 12 anys.

Ouineta, Marta Ros, "la fada de la veritat", amb una proposta pop, des de la Roca del Vallès, busca desafiar la societat i advocar per la visibilitat de la bisexualitat a través de les seves lletres atrevides i provocadores, i també a través de les coreografies que crea la mateixa artista.

Enguany, en les semifinals del Sona9 hi ha dos artistes de les comarques gironines, Genni Knows, amb una proposta de neofolk, que actuarà el divendres 20 de setembre al Parc del Francolí, a Tarragona, durant les Festes de Santa Tecla, i Jost Jou, amb un so pop-electrònic que passarà per la plaça dels Màrtirs de Vic durant el Festival de Música Viva el 21 de setembre.