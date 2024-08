És aquella setmana de l’any: la cita de Figueres amb el Festival Acústica

És aquesta setmana. És aquella setmana de l’any, la cita anual amb el Festival Acústica a Figueres. Aquest dijous, i fins diumenge, més de trenta artistes ompliran els tres escenaris emblemàtics: la Rambla, la Plaça Catalunya i la Plaça de la Palmera. per convertir la ciutat en un referent per a la música catalana.

Chanel, qui va captivar Europa a Eurovisió 2022 amb «Slow Mo», portarà el seu nou disc ‘Agua!’ a l’escenari de la Rambla. També Vicco, una de les revelacions del Benidorm Fest, oferirà una actuació amb el seu primer àlbum ‘Noctalgia’, incloent-hi l’èxit viral ‘Nocheochentera’.

"Estic disposat a gaudir moltíssim amb aquest directe" Bruno de Fabriziis — Mama Dousha

A més, el líder de Manel, Guillem Gisbert, es presenta ara en solitari amb el seu primer disc ‘Balla la Masurca’ . També debutaran Ataraxia, amb el seu nou EP que combinarà rock i reggaeton, i el figuerenc Aitor Palazuelo amb el seu primer àlbum ‘Mismo Destino’, una fusió de pop i flamenc.

També hi ha espai a propostes innovadores; com Zetak que portarà la seva proposta de pop-electrònica a la Plaça Catalunya dissabte a la nit. La banda local Vittara, amb el figuerenc Oriol Darnés, també hi serà present, així com Maria Hein, que substitueix Sandra Monfort divendres a la Plaça de la Palmera.

"Preestreno el meu primer disc gràcies a aquesta oportunitat" Eloi Duran — Guanyador del Sona9 XXIII

L’obertura del festival estarà marcada per la semifinal del concurs Sona9, que portarà a l’escenari de la Plaça Catalunya els artistes emergents del país. El guanyador de l’última edició, Eloi Duran, també hi actuarà amb el seu EP d’ «indie pop que cura el cor», com defineix el mateix artista.

El divendres, Figueres Urbana prendrà el relleu amb artistes locals com Cristina Axinte, Kyo Izzi i F the Kid, que oferiran propostes que van del pop electrònic al rap amb un marcat accent crític.

«Final empordanès; l’adeu a la terra que ens ha vist créixer» Xavi Ciurans — Integrant de Gertrudis

Cares conegudes

L’Acústica també compta amb el retorn d’artistes com Julieta i La Fúmiga a la Plaça Catalunya dijous, mentre que divendres serà el torn de Gertrudis, que s’acomiaden dels escenaris, i Els Amics de les Arts, que sempre asseguren una nit inoblidable. La Ludwig Band, «el segon millor grup d’Espolla» segons el seu cantant Quim Carandell, també hi serà divendres, i dissabte serà l’actuació de Maria Jaume amb un so renovat a ‘Nostàlgia Airlines’, Ginestà amb el seu nou treball ‘Vida meva’ i la darrera incorporació al festival, els Serial Killerz.

"És un disc molt diferent, però estem fent molta festa" Maria Jaume — Cantant i compositora

Entre els caps de cartell, The Tyets repeteixen presència amb un espectacle renovat, mentre que Mushkaa, que l’any passat va omplir la Plaça de la Palmera, pujarà a l’escenari de la Rambla amb el seu nou disc ‘SexySensible’. Els Figa Flawas, per la seva banda, presentaran ‘LA CALÇOTADA’ a l’escenari principal, amb temes com ‘Que no s’acabi’, que prometen allargar l’estiu desde Llançà.

"És un festival amb molt de renom i una cita important" Pep Velasco — Integrant de Figa Flawas

Acustiqueta

Per als més petits, l’Acustiqueta torna amb Dàmaris Gelabert i el seu «Concert en família per a famílies». També hi seran La Clika, amb un projecte socioeducatiu que connecta els infants amb la música, i Ambauka, que repeteixen per segon any consecutiu amb la seva proposta «Peti qui peti XL».

I com no podia ser d’altra manera, l’Orquestra Di-versiones posarà el punt final a quatre nits de música, festa i emocions, consolidant un cop més el Festival Acústica com un dels esdeveniments musicals més importants de Catalunya.