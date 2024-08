Beni Ballesta presenta «Paisatges sense pressa», al castell Carolingi de Sant Martí d'Empúries, a l’Escala

La pintora escalenca Beni Ballesta presenta, des d’aquest dimarts 27 d’agost i fins al 8 de setembre, les seves últimes creacions a l’exposició Paisatges sense pressa, instal·lada al castell Carolingi de Sant Martí d’Empúries, a l’Escala. La mostra convida l’espectador a aturar la mirada, ni que sigui per uns instants, en els paisatges evocadors creats per l’artista.

Un ocell creuant el cel, la lluna, el vent o el mar són alguns dels temes que prenen vida a les teles de Beni Ballesta. Coincidint amb els dos-cents cinquanta anys del naixement de Caspar David Friedrich (1774-1840), un dels pintors més destacats del Romanticisme, qui va introduir-lo a Alemanya, la pintora escalenca ha volgut aprofundir en aquest vessant més íntim del paisatge. «El pintor no ha de pintar sols el que veu davant seu, sinó també el que veu dins seu», assegurava Friedrich, autor de l’evocadora peça Caminant damunt un mar de boira (1818). Friedrich va pertànyer a la primera generació d’artistes lliures que no pintava per encàrrec. Ell ho feia partint de la mateixa experiència i, així, les seves obres reflectien el seu tortuós paisatge interior.

Una de les peces de Beni Ballesta. / Beni Ballesta

En el cas dels paisatges de Beni Ballesta, és a través de la contemplació i observant com es comporta la natura, que la pintora proposa a l’espectador aturar el temps i sentir l’emoció del moment. Són, explica, «petites finestres que ens transporten a espais de llum, calma, bellesa i silenci, utilitzant una paleta amb gust pels colors neutres i una pinzellada subtil però vibrant».

Exposició de Carles Roman, a la Casa del Gavià

Paisatges sense pressa s’inclou dins la sèrie d’exposicions temporals que organitza l’Ajuntament de l’Escala per diferents espais del poble. Així, durant el mateix període Carles Roman exposarà Bad Swing al voltant d’una comèdia negra empordanesa, a l’estil Hitchcock, que ha rodat en forma de curt. Just aquest dimarts, a les set de la tarda, es projectarà a la Casa del Gavià.