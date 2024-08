Karlos Mayet, exemple de llibertat creativa absoluta

Karlos Mayet Lezeta (1960), delineant industrial de formació tot i que volia ser arquitecte, es guanyava la vida com a projectista industrial venent maquinària a l’Estat espanyol. El seu dia a dia era, recorda, molt intens, però la pandèmia li va fer replantejar coses. En aquells mesos va tornar a dibuixar i pintar, bàsicament aquarel·la, afició que havia alimentat de petit i adolescent sense anar més enllà. Però va ser un gest decisiu. «Em feia il·lusió fer un canvi a la vida», rememora. Tant que fa vuit anys va deixar la feina, va comprar una casa a l’Escala, entre els carrers del Sol i del Port, la va rehabilitar tal com l’havia imaginat i ara hi té un estudi i el taller. Compartint espai, a l'entrada, un dels seus estimats Citroën 2 CV que també s’han fet lloc dins el seu univers pictòric que aquests dies i fins al 25 d’agost es pot contemplar a la Societat de Cadaqués.

Una de les peces que exposa Mayet a Cadaqués. / Cedida per K.M.

Karlos Mayet va néixer, com els seus dos germans, a Nancy, a França, on els pares -ell, de Montcada i Reixach i ella d’origen basc- van instal·lar-se als anys cinquanta. El 1968 van retornar a Catalunya, a Montcada. L’interès per l’art de Karlos Mayet podria tenir certes arrels en l’avi matern, a qui no va conèixer i que conreà una gran afició pel dibuix. De fet, ell encara conserva dibuixos seus d’estil figuratiu. Karlos Mayet assegura que havia volgut pintar des de petit. En el seu taller de l’Escala té emmarcat un dibuix fet als vuit anys per un concurs i que va guardar la mare durant dècades. Observant-lo un copsa la determinació amb la que Mayet -cognom de l’àvia paterna, Pepita Mayet, que va escollir «perquè és molt gràfic i a Montcada se’ns coneix així», afronta l’art. «Aquest dibuix me’l van desestimar, van dir que era una merda, però, per mi, va ser una bomba, és fantàstic perquè ara he fet quadres que s’assemblen a això», diu tot intuint aquest fil invisible que connecta passat i present. L’artista confirma que sempre ha lluitat per preservar una total llibertat creativa. Amb quinze anys, es va barallar amb un professor de pintura que volia imposar-li una manera de fer. Aquesta personalitat tan marcada i inquieta el va allunyar del camí artístic oficial que sí va seguir el seu germà, que va estudiar a l’escola Massana de Barcelona.

Algunes de les obres de Mayet exposades a la Societat de Cadaqués. / Cedides per K.M.

En pintura, Karlos Mayet sempre s’ha deixat portar per l’instint. Primer va començar pintant ulls «i em vaig afeccionar». Després passaria a les cares tot i que, diu, «pinto qualsevol cosa i estil, puc fer el que vulgui». La seva és una pintura enèrgica, ràpida. A vegades, centrada en el negre, en d’altres saturada de color. Molt energètica i positiva. Només cal veure’l pintar, netejant l’espàtula sobre les camises i pantalons que vesteix. A banda de l’instint, reconeix, el seu ofici també l’ha ajudat a tenir clars molts aspectes pictòrics: «Puc veure el volum, fer el punt de fuga, donar profunditat, la perspectiva...».

D’altra banda, en la seva obra i en la seva vida hi juga un paper rellevant el Citroën 2 C V, un cotxe que ja va enamorar al seu pare i amb que ell manté el mateix idil·li. Als disset anys ja va estrenar un 2 CV furgoneta i des d’aleshores n’ha tingut més de trenta, 2 C V i algun Dyane 6; de cotxes, seixanta-quatre. «Els comprava per impuls, és una passió; el 2 CV és un cotxe humil que atrau les mirades, et dona felicitat», diu. Amb el 2 CV ha fet viatges fascinants. La propera aventura, que li fa brillar els ulls, el durà aquest hivern fins a Atenes, a Grècia, i, més tard, al Peloponès. Entre les poques coses que durà no faltarà un bloc de dibuix i retoladors per immortalitzar el 2 CV pels pobles per on passi. La idea és anar regalant i venent aquests dibuixos per omplir el dipòsit de benzina. I deixar-se portar.