Una exposició a Figueres aporta una visió polièdrica sobre Montserrat Vayreda

La directora de la biblioteca de Figueres, Nati Vilanova, es congratulava, aquest dimecres passat, veient desplegada l’exposició itinerant que sobre Montserrat Vayreda ha creat la Institució de les Lletres Catalanes. El seu format -sis plafons- i contingut «breu i sintètic», creat per la filòloga Anna Maria Velaz, comissària de l’Any Vayreda, afavoreix que arribi a totes les biblioteques del país. Figueres és el primer lloc on s’exhibeix i on es podrà veure fins al 21 de setembre, tot i que s'espera tornar-la a tenir més endavant. Per aprofundir-hi millor, aquest dimecres 28, a dos quarts de set de la tarda, Anna Maria Velaz farà una visita comentada, tot coincidint amb el dia que la poeta figuerenca va néixer fa cent anys.

«Somio obrir camins entenedors». Aquest poema acròstic que obre Els pobles de l’Empordà i on la poeta s’autodefineix, alhora que sintetitza allò que ella desitjava aconseguir amb l’escriptura poètica, és també el títol que ha escollit Anna Maria Velaz per aquesta exposició, una nova eina que permet accedir a moments vitals de l’escriptora, així com aproximar-se a la seva obra publicada, també la reeditada aquests darrers mesos. Entre el material escollit sorprèn contemplar fotografies familiars inèdites en les quals emergeix una Montserrat Vayreda infant i adolescent, de posat quasi rebel, amb els cabells agitats pel vent i un somriure encisador, al Port de la Selva, pur paisatge mediterrani, font d’inspiració. Són imatges que connecten amb la dona «lliure i independent, de ferma personalitat, de caràcter franc» que va ser posteriorment i que traspua a la imatge del plafó que enceta l’exposició.

Una imatge de Montserrat Vayreda d'infant. / Arxiu Família Vayreda

Una cambra pròpia

Anna Maria Velaz assegurava, durant la presentació de la mostra a la qual també van assistir alguns familiars de Vayreda i els regidors Mariona Seguranyes, Josep Maria Bernils, Martina Prat i Alfons Martínez, que li havia fet especial «il·lusió» dedicar un espai a la cambra pròpia, aquell espai reservat i íntim que la poeta es va crear per escriure: la torre del Noguer de Segueró, «un magnífic mirador sobre els camps, la plana i la muntanya» a la casa pairal de Beuda, a la Garrotxa, on va viure durant l’adolescència i joventut. «Va ser aquí on va començar a escriure poesia», recordava Velaz. La mostra també aporta pinzellades del seu activisme cultural ja fos com una de les cariàtides de Fages de Climent o participant de tertúlies amb altres autors com Maria Àngels Anglada; així com de les distincions que va rebre com el de Filla Predilecta de Figueres o la Creu de Sant Jordi.

Montserrat Vayreda d'adolescent, al Port de la Selva. / Arxiu Família Vayreda

Anna Maria Velaz va destacar la bona acollida que han tingut tots els actes fets fins ara dins l’Any Vayreda. «Se n’ha parlat molt arreu», confirmava enumerant alguns llocs on s’ha desplaçat per parlar-ne i els que encara li queden com la Universitat Rovira i Virgili o la jornada acadèmica que es farà a Girona el novembre. A més, caldrà sumar un nou inèdit que publicarà Brau amb poemes de Vayreda acompanyat de pintures i dibuixos que Joan Sibecas (1928-1969) li va regalar un any pel seu sant. «Un petit tresor», va descriure. També avançà que alguns mossens li han demanat fer alguna xerrada per aprofundir en el seu vessant com a «persona de fe» que, segons Velaz, determinà «una filosofia de vida».