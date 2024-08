Maria Climent tanca a l'Estrada el 14è cicle Punt de Lectura d'Agullana

És possible, després d’anys de distanciament, tan físic com emocional, que una mare i les seves dues filles tornin a reconciliar-se? A retrobar aquell moment en què tot es va esquerdar i refer ponts? Això és el que, de ben segur, volia indagar l’escriptora i traductora Maria Climent (Amposta, 1985) a la seva segona novel·la A casa teníem un himne (L’Altra Editorial) que justament ve a presentar aquest divendres, a les set de la tarda, a la plaça Major de l’Estrada, veïnat d’Agullana, coincidint que és la festa major. L’acte, a més, suposa el punt i final de la 14a edició del cicle Punt de Lectura, coordinat per l’historiador de l’art, Enric Tubert qui, com amb la resta d’escriptors i escriptores que han passat aquest estiu pel cicle, mantindrà una conversa amb la convidada.

Maria Climent, que l’antropòleg i escriptor empordanès Adrià Pujol va definir com «una veu literària genuïna, es va donar a conèixer dins el món literari fa relativament poc, però la seva irrupció va fer parlar i escriure molt. Era l’any 2019 quan va emergir amb l’aparició d’una novel·la de debut, Gina (L’Altra Editorial), que li va suposar un èxit d’alçada, tant per part de la crítica com del públic que es va sentir fascinat per la història que bevia molt de l’experiència vital de l’autora i la convivència amb una malaltia neurodegenerativa i rònica. Només dir que de Gina se n’han fet més de deu edicions.

D’altra banda, el passat Sant Jordi, Maria Climent publicava Mai és una paraula molt lletja (Ara Llibres), la història real d’infertilitat de l’escriptora. Un relat cru, sobri i commovedor escrit a cor obert i amb la voluntat de fer visible una realitat que es viu de portes endins.